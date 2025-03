Sebastián Báez se marchó rápido de Indian Wells

El argentino Sebastián Báez (34º del mundo) tropezó inesperadamente en el desierto de California. Luego de una hora y 56 minutos de juego, el tenista diestro, siete veces campeón ATP, cayó ante el italiano Matteo Gigante (217º) por 3-6, 6-1 y 6-4 y se quedó sin segunda ronda en el Masters 1000 de Indian Wells, evento que abre la temporada de la categoría.

Reciente bicampeón en Río de Janeiro, el pupilo de Sebastián Gutiérrez quiso dejar en el pasado lo que fue una estupenda gira sobre el polvo de ladrillo sudamericano, pero no pudo cambiar el chip y encendió motores en el cemento norteamericano con una actuación trabajada, que no le alcanzó, en una jornada marcada por las fuertes ráfagas de viento, las cuales fueron protagonistas en el compromiso entre Joan Fonseca y Jacob Fearnley.

Luego de poner de su lado el primer parcial, Báez parecía tener las riendas del partido pero bajó la intensidad de juego, y el europeo, que hizo su debut absoluto en la competencia, tomó coraje en el estadio número cinco del complejo, que antes atestiguó la derrota del albiceleste Tomás Etcheverry, y estampó un rápido 6-1 para enviar la definición del match al parcial decisivo.

La diferente actualidad y trayectoria de uno y otro no se evidenció en el rectángulo de juego, que luce mucho más lento que en las ediciones anteriores, y fue el italiano, quien ingresó al cuadro principal gracias a los triunfos ante el local Mitchell Krueger y el neerlandés Botic Van de Zandschulp, el victorioso en un final con algunos errores propios del nerviosismo.

De esta manera, el segundo argentino mejor rankeado en la ATP (escolta a Francisco Cerúndolo), finalista en Santiago de Chile en la cita previa, no pudo celebrar su décima victoria en la temporada 2025 ante un tenista de menor talla, que apenas está dando sus primeros pasos, y se marchó antes de lo soñado en el comienzo de la gira norteamericana, obligándose a pensar en un mejor tenis en Miami.

El zurdo de 23 años, nacido en la capital de Italia, firmó la mejor victoria de su carrera y celebró su segunda cosecha a nivel ATP luego de lo que fue su alegría en Roma, en 2024, e intentará seguir de fiesta nada menos que ante el tercer preclasificado del torneo Taylor Fritz (4º).