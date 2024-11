Sebastián Montoya rechazó la respuesta del Gobierno de Formosa y confía en la Corte Suprema

El abogado Juan Sebastián Montoya junto a la diputada provincial Agostina Villaggi, que representan el Frente Amplio Formoseño en la acción de inconstitucionalidad contra la reelección indefinida del Gobernador de Formosa, cuestionaron duramente la respuesta por parte del Ejecutivo Provincial, en donde el oficialismo subraya que no corresponde que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien se encargue del caso, sino que la competencia debe recaer en la Justicia de Formosa.

“El gobierno de Formosa intenta desviar la resolución del caso, a través de la Justicia local, todos conocemos la falta de imparcialidad de la Justicia de la provincia, le dicen a la Corte que no se meta, que esto lo resuelven ellos, pero hace 30 años resuelven a merced de sus intereses”, sostuvo el Dr. Montoya.

Seguidamente, el letrado también se refirió a que, según el Gobierno, solo el Defensor del Pueblo debería tener la facultad para llevar este tipo de acciones legales. Montoya y su espacio político rechazaron esta argumentación, señalando que el Defensor no actúa como un verdadero representante de los ciudadanos, sino como un portavoz del Gobernador.

Asimismo, Montoya afirmó que podría ser una maniobra para «reiniciar» el contador de mandatos del Gobernador, puntualizando que no existen garantías de que la futura Convención Constituyente pueda poner fin a la reelección de Gildo Insfrán, poniendo en duda la eficacia y transparencia de la reforma Constitucional.

Cabe recordar que el abogado y su equipo habían iniciado acciones legales similares presentadas en la Justicia provincial, pero han sido rechazadas en su mayoría, lo mismo pasó durante la pandemia cuando tuvieron que hacer presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dada la falta de imparcialidad de la Justicia de Formosa.

Por último, Montoya expresó que la respuesta del gobierno provincial carece de una fundamentación jurídica eficiente, por lo que está convencido que la Corte Suprema Justicia de la Nación dictará un fallo favorable a su planteo, para garantizar el respeto al sistema Republicano y a la Constitución Nacional.