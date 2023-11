Sebastián Villa fue presentado en su nuevo club y dejó un mensaje a los hinchas Xeneizes

Sebastián Villa firmó contrato con el Beroe de Bulgaria por los próximos dos años y medio. Este miércoles el ex futbolista de Boca Juniors fue presentado de forma oficial y luego del evento el delantero colombiano hizo dos publicaciones en su cuenta de Instagram. En una de ellas les dejó un sentido mensaje a los hinchas del equipo xeneize.

Cabe recordar que el 2 de junio pasado Villa fue condenado por violencia de género, con una pena de dos años y un mes de ejecución condicional. El cafetero tiene contrato hasta fines de 2024, aunque él se declaró en libertad de acción y por ello existe un conflicto legal. Habrá que ver si la entidad de La Ribera iniciará acciones en contra del jugador y del club búlgaro.

“Muchas personas se fueron de mi lado en momentos difíciles, me menospreciaban, no me saludaban, se burlaron de mi pero, yo siempre confié en el Señor”, comenzó Villa con su posteo.

“Se olvidaron que yo soy un pelado del barrio que comenzó recogiendo chatarra, tengo muy claro lo que significa la palabra ‘Guerrero’ y aquí estamos, viviendo este sueño que tengo desde pequeño, saliendo adelante para darle a mi familia un futuro mejor. Ellos siempre estuvieron conmigo en las buenas y no tan buenas, a los amigos de verdad que no me dejaron solo en este tiempo, los quiero mucho”, agregó.

Luego se refirió a los hinchas de Boca Juniors. “Gracias infinitas a todos los hinchas de Boca que me quieren y me apoyan , siempre los voy a llevar en mi corazón”. También se acordó de la entidad: “Siempre voy a desear lo mejor del mundo al club Boca Juniors. Dejé hasta la última gota de sudor aún teniendo mi cabeza hecha pedazos, nunca deje de representar estos colores como se tienen que representar”.

“Siempre voy a llevar en mi corazón a los verdaderos bosteros”, concluyó el punta de 27 años, que luego de decidir no respetar su vínculo con Boca Juniors comenzó a entrenarse por su cuenta. Mientras tanto buscó dónde seguir su carrera y en ese camino aceptó un ofrecimiento para jugar en la Kings League en 2024, pero eso quedaría atrás luego de rubricar su contrato con el Beroe Stara Zagora de la Primera Liga de Bulgaria, que se ubica octavo en el campeonato.

Villa jugó su último último partido como profesional el 1° de junio en la derrota de 1-0 ante Arsenal en Sarandí. Fue un día antes de que le dictaran sentencia. Luego comenzó su período de inactividad profesional más allá de mostrarse entrenando en sus redes sociales.

Es menester aclarar que tras la condena de dos años y un mes de prisión por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés, Villa enfrentará otro juicio en la Argentina, en este caso por violación sexual con acceso carnal.

Si es declarado culpable, podría recibir una pena de prisión efectiva. La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora informó la elevación de la causa, lo que podría costarle a Villa una pena de hasta 15 años de cárcel. La denunciante, Tamara Doldan, de 26 años, que fue pareja de Villa, afirmó haber sido agredida sexualmente por el futbolista en un country de la localidad bonaerense de Canning en junio de 2021.

Al respecto, el presidente del Beroe, Hernán Banato, habló de la situación judicial de Villa. “La situación judicial la tuvimos en cuenta, está dentro de los contratos y de lo que está pasando con él”, contó en diálogo con DSports Radio. Y agregó: ”Calculamos que en 10/12 días estaría disponible para sumarse al equipo”. Aunque destacó que la incorporación del colombiano “repercute muchísimo para la liga y para el país”.