Sebastián Villa será sometido a una pericia psiquiátrica el próximo jueves

El estudio será realizado con la finalidad de establecer los “rasgos y/o características de la personalidad del imputado; posibles patologías o afecciones que presente; y si padece alguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación del grado de consciencia o afectación de la autocrítica”.

Sebastián Villa, el futbolista de Boca Juniors acusado por el abuso sexual de una joven en junio del año pasado en su casa de un country del partido bonaerense de Canning, será sometido el jueves próximo a un peritaje psiquiátrico en los Tribunales de Lomas de Zamora, informaron este lunes fuentes judiciales.

El estudio fue solicitado por la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora, y tendrá lugar el próximo jueves a las 10.30 en Larroque al 2300, en las oficinas del Ministerio Público Fiscal de dicha jurisdicción bonaerense.

Villa está imputado en la causa por el presunto «abuso sexual» de una joven de 26 años pero aún no fue indagado por la fiscal González, quien se cree que aguarda el resultado de este peritaje y la declaración que realizará mañana una testigo para definir si lo cita a declarar.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que el peritaje al que será sometido Villa el jueves próximo será realizado por una psiquiatra forense del Ministerio Público Fiscal con la finalidad de establecer los “rasgos y/o características de la personalidad del imputado; posibles patologías o afecciones que presente; y si padece alguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación del grado de consciencia o afectación de la autocrítica”. En tanto, durante la jornada de hoy estaba prevista la declaración de tres personas, cuyas identidades no fueron suministradas pero se presume que fueron los policías que llegaron al country «Venado II», de Canning, alertados por un vecino de la casa de Villa que escuchó gritos de mujer que pedía auxilio.

Además, para hoy está previsto que la fiscal González escuche también a una médica del Hospital Penna que atendió a la víctima el 27 de junio del año pasado.

Se trata de la segunda médica ginecóloga que firmó el certificado de atención de la joven en el centro asistencial, ya que la primera declaró la semana pasada ante la Justicia y dijo no recordar a la víctima porque atiende a muchas pacientes por día.

En tanto, la denunciante, de 26 años, ya fue sometida a un peritaje psiquiátrico el 20 de mayo pasado que reveló que presenta “indicadores de abuso sexual” y un “trastorno de estrés post traumático”, y a un análisis victimológico, hecho por una psicóloga y una trabajadora social.

Sin embargo, una perito contratada por la defensa de Villa rechazó los argumentos de la psiquiatra forense oficial.

La perito Blanca Graciela Hüggelmann confirmó que, a su criterio, no existen indicadores de abuso y hasta señaló que las lesiones que presentaba la víctima están relacionadas a prácticas sexuales «de dominación y/o sumisión».

Para la perito, «no se puede dar por verosímil la existencia de indicadores psíquicos de abuso sexual en la joven (se preserva su identidad), ya que los enunciados en el dictamen de la Forense Oficial resultan ser inespecíficos y comunes a muchas entidades psicopatológicas».

Además, Hüggelmann -la misma que participó como perito de parte en la causa por la muerte de Diego Maradona- rechazó que la víctima haya sufrido un «Trastorno por Estrés Postraumático» y en cuando a las lesiones denunciadas «se corresponderían con una práctica sexual vehemente y tal vez corrida de lo tradicional, no por eso patológica ni revistiendo forma de abuso, de ser consentida».

La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de este mes en la UFI 3 de Esteban Echeverría, y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía. La víctima contó, primero por escrito y luego en sede fiscal, que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021, en el country «Venado II» de la localidad bonaerense de Canning donde vivía el futbolista y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.

Según la denuncia, Villa había consumido «mucho alcohol» y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del futbolista y allí dijo que Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

La joven presentó como prueba unos intercambios de mensajes donde Villa se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había «tomado mucho» y también denunció que el futbolista le envió 5.000 dólares para que no haga ninguna denuncia, suma que luego devolvió

