Sebastián Yatra llegó a la Argentina en la madrugada del lunes para realizar un programa especial de Paramount+ con Susana Giménez, quien había estado preparándose para el encuentro todo el domingo, cuando mostró en sus redes sociales cómo preparaba la entrevista. Este especial se verá a partir de junio.

Durante su estadía, el artista colombiano recorrió varios lugares de Buenos Aires junto a la diva. En un momento, mientras estaba caminando por las calles porteñas, un notero de LAM (El Trece) le preguntó sobre el reciente noviazgo de su ex, Tini Stoessel, con Rodrigo de Paul.

“Que sea feliz. Que sea feliz”, respondió Sebastián con total sinceridad. Susana agregó: “Claro”. De esta manera, dejó en claro que más allá de que la relación amorosa terminó, el vínculo con la cantante quedó en muy buenos términos.

En su paso por Buenos Aires, Yatra y Giménez se disfrazaron y realizaron un show en la línea H del subte como si fueran artistas callejeros. De esta manera, sorprendieron a los usuarios que estaban viajando en el transporte público. En las imágenes se la puede ver a la conductora al mando de la pandereta y a él en la guitarra. Juntos cantaron el tema Un año frente a los usuarios desprevenidos. Terminada esta primera etapa del rodaje, la diva y el cantante se fueron a almorzar a un restaurante de Palermo, dónde disfrutaron de unos platos típicos.

Por otra parte, este martes 24 Rodrigo De Paul cumplió 28 años y vivió un momento especial en la concentración argentina. Desde temprano, las redes sociales se inundaron con mensajes de sus compañeros en el equipo que comanda Lionel Scaloni y también del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

“Gracias por hacerme pasar un día maravilloso, pasarlo con mi selección es un placer del cual me siento privilegiado… Gracias a todos ustedes por acordarse y mandarme tanto cariño!! Ya sabrán cuál fue uno de los deseos y haremos todo lo posible para volver hacerlos felices…”, expresó con emoción en sus redes, junto a dos fotos con sus respectiva torta.

Otro de los mensajes que terminó siendo una confirmación de su romance fue el que recibió de parte de la exprotagonista de Violeta. La cantante publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram sobre el último show que brindó en Buenos Aires y De Paul le escribió: “No tinitaaaaa afloja!!!”. La artista le contestó a su nuevo amor: “FELIZ CUMPLEAÑOS BOMBONNN”.

Stoessel y De Paul están en pareja desde hace un tiempo, pero el romance se confirmó cuando fueron fotografiados juntos en Ibiza, España. Para darle contexto a las imágenes, Yanina Latorre narró en LAM la cronología de este amor a partir de haber hablado con el entorno de ambas protagonistas. Según lo que le contaron, esta nueva pareja nació después de una crisis definitiva entre De Paul y Camila Homs, la madre de sus hijos. “Ellos estaban juntos desde que él tiene 16 años. Y según el entorno de él, Rodrigo se desenamoró. No hay terceros en discordia”, resumió la mujer de Diego Gambetita Latorre.

Luego contó que Tini y Rodrigo “se empezaron a seguir en Instagram en octubre del año pasado”. “Así se conocieron. Empezó todo por ahí, porque tenían amigos en común. Tuvieron un intercambio muy polite. Es que a Tini, así como la ven, es muy miedosa del quilombo”, dijo Yanina.

“Salen, van a comer, a la cancha, están en Ibiza… Y decidieron contarle al mundo porque consideran que están enamorados y están bien. Si vos les preguntás, están juntos y están bien. No suben fotos juntos porque él en sus redes solo habla de fútbol”, cerró Yanina.

