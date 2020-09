Sector peronista de JxC busca sumar a opositores y formar una alianza amplia

Compartir

El sector peronista de Juntos por el Cambio (JxC), referenciado en Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, busca sumar a otros sectores a la alianza opositora y fundar un espacio “nuevo” y “más amplio” para competir contra el Frente de Todos en las elecciones legislativas de 2021, indicaron fuentes partidarias.

Sin certezas sobre la respuesta que obtendrá del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica -los socios fundadores de Cambiemos-, la línea peronista que encabeza Monzó está dispuesta a tender puentes con la mayor cantidad posible de dirigentes que sean opositores al kirchnerismo.

“Juntos por el Cambio tiene que estar dentro de un espacio mucho más grande”, postularon fuentes del espacio de Monzó en declaraciones a Télam, al preguntarse porqué los opositores que no formaron parte del Gobierno de Mauricio Macri se plegarían ahora a la misma plataforma electoral.

El objetivo es “fundar un nuevo espacio donde esté JxC pero también puedan estar Consenso Federal, el GEN y todos aquellos que están en la vereda de enfrente del kirchnerismo”, explicaron.

La otra condición que pone este sector peronista es que se aplique “democracia interna” en la alianza para la elección de candidatos, tanto en forma “horizontal” como “vertical”, esto es, a nivel local, seccional, provincial y nacional.

Según revelaron a esta agencia fuentes del espacio, esa fue la propuesta que el expresidente de la Cámara de Diputados le llevó meses atrás al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, para planificar el armado electoral del año próximo.

En esa postura aperturista, aseguran las fuentes, coincide el senador por el radicalismo Martín Lousteau.

“Monzó cree que las dos principales fuerzas políticas están dominadas por los extremos, y que la solución es que haya una mayor ascendencia de los moderados”, señalaron voceros del peronismo que integra JxC, donde se ilusionan con sumar al exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey; la referente del GEN Margarita Stolbizer y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, entre otros.

Además, anticiparon que, cumplido el plazo del compromiso hecho ante Vidal de no intervenir en la política bonaerense, Monzó ya está articulando en todas las secciones electorales dispuesto a ser candidato en 2021 en el “lugar que le toque”.

Dentro del bloque de diputados del PRO hay 12 legisladores que responden a Monzó y Frigerio, entre quienes se cuentan Sebastián García de Luca, Domingo Amaya, Martín Grande y Federico Frigerio, entre otros, y que aseguran que en la cúpula del macrismo está “bien vista la necesidad de la amplitud”.

Fuentes de esa expresión legislativa graficaron ante Télam que la “prueba” común de esa apertura es que los tres gobernadores de Cambiemos -Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza)- tienen “peronistas aliados” en sus filas.

“Tenemos que generar una alternativa desde la oposición pero con puentes de diálogo concretos con otros sectores; si no, vamos a cometer los mismos errores que cuando nos cerramos durante 4 años”, advirtieron.

Para ese esquema, los armadores peronistas que orbitan en la oposición miran con buenos ojos al bloque de diputados que responde a Roberto Lavagna, aunque en esa bancada desestimaron contactos al respecto y descartaron, además, una eventual confluencia.

“¿Tienen Monzó y Frigerio alguna definición distinta de lo que hicieron Macri y Vidal en materia económica y social?”, se preguntaron representantes de Lavagna ante la consulta de esta agencia, para afirmar que “nunca la tuvieron en 4 años, ni menos ahora”.