Secuestran 72 ventiladores transportados sin documentación legal

Efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, Delegación Mansilla, realizaron un importante procedimiento sobre la Ruta Nacional N° 11 que culminó con el secuestro de 72 ventiladores de pie que eran transportados sin la documentación correspondiente.

El operativo tuvo lugar este jueves alrededor de las 11:30 horas, en el marco de las tareas preventivas y de control vehicular que la fuerza lleva adelante de manera constante sobre las principales rutas del territorio provincial.

Durante la verificación de una camioneta Toyota Hilux, los uniformados constataron que en la caja del rodado se trasladaba una gran cantidad de ventiladores nuevos. Al solicitarle al conductor las documentaciones que acreditaran la procedencia de la carga, el hombre no pudo justificar su origen ni exhibir los papeles exigidos por la normativa vigente.

Ante esa situación, los policías procedieron al secuestro preventivo de los 72 ventiladores y al traslado de la mercadería hasta la sede policial, donde se iniciaron las actuaciones procesales correspondientes.

Por el hecho se dio intervención al Juzgado Federal N° 1 de Formosa, que dispuso el inicio de una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de Contrabando”. El conductor, en tanto, fue notificado de su situación legal y continuó en libertad, supeditado a la causa.

De esta manera, la Policía de la provincia continúa fortaleciendo los controles en rutas y accesos, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transporte de mercaderías.