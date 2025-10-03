Secuestran Más de 10 Mil Municiones y Pólvora en Encomiendas Destinadas a Clorinda

Un operativo de rutina llevado a cabo por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en la provincia de Formosa derivó en el hallazgo y secuestro de una impresionante cantidad de material bélico: 10.440 municiones de diferentes calibres y tres frascos de pólvora sin humo. El material, cuyo valor de avalúo asciende a «16.585.000 pesos», fue interceptado en un transporte de paquetería que se dirigía desde la provincia de Buenos Aires hacia la ciudad fronteriza de Clorinda.

El Control en el Puesto “Gendarme Fermín Rolón”

El exitoso procedimiento se concretó en el «puesto de control de la Fuerza ‘Gendarme Fermín Rolón'», un punto neurálgico ubicado sobre la Ruta Nacional N° 11, en el kilómetro 1285, jurisdicción del «Escuadrón 16 “Clorinda”» de la GNA. El personal del control, en el marco de sus tareas de fiscalización, detuvo la marcha de un utilitario de transporte de paquetería para realizar el control físico y documentológico pertinente. El vehículo, que había iniciado su recorrido en «Villa Celina, provincia de Buenos Aires», tenía como destino final la ciudad de Clorinda, en la frontera con Paraguay.

Detección por Escáner e Inspección Detallada

La clave para la detección del cargamento ilegal fue la tecnología y la pericia del personal de la fuerza. Al pasar varias cajas que viajaban bajo la modalidad de encomiendas por el «escáner CX100x100 de la Fuerza», el suboficial operador de turno observó en la pantalla imágenes que alertaron de inmediato a las autoridades. Las imágenes revelaron «material inorgánico y con dimensiones de símil características al material explosivo».

Ante la sospecha fundada de la presencia de elementos controlados, y siguiendo la orientación de la «Fiscalía Federal N° 2 de Formosa», se procedió a la apertura de los bultos. La inspección confirmó las peores hipótesis, verificando que se trataba de material explosivo de alto riesgo y de gran cantidad.

El Detalle del Material Secuestrado

El cargamento ilícito estaba compuesto por una significativa variedad de municiones. El detalle del material explosivo secuestrado es el siguiente:

«9.040 cartuchos calibre 22 mm»

«1.250 calibre 38 SPL»

«150 municiones calibre 44-40 win»

A este impresionante arsenal de municiones, que totaliza «10.440 municiones de diferentes calibres», se sumó la incautación de «tres frascos 454 G/1B, de pólvora sin humo». La combinación de municiones y pólvora refuerza la preocupación sobre el destino final de este cargamento, que se presume estaba dirigido a abastecer a redes delictivas o de contrabando en la zona de frontera.

Infracción a la Ley Nacional de Armas y Explosivos

Por disposición del magistrado interviniente, se procedió al secuestro de la totalidad de los elementos hallados, al constatarse una clara «infracción a la Ley 20.429 (Armas y Explosivos)». Esta normativa nacional regula estrictamente la adquisición, uso, tenencia, portación, transporte y comercialización de este tipo de materiales, cuya circulación sin la debida autorización del Registro Nacional de Armas (RENAR/ANMaC) constituye un delito federal grave.

El secuestro de un cargamento de esta magnitud, valuado en una suma millonaria, subraya la importancia de los controles fijos de Gendarmería en las rutas nacionales y la lucha constante de la fuerza por desarticular las cadenas de tráfico ilegal que buscan utilizar la frontera para el movimiento de mercaderías y elementos prohibidos. La causa judicial se encuentra ahora bajo investigación para determinar el origen, los responsables del envío en Villa Celina y los destinatarios finales de la peligrosa encomienda en Clorinda.