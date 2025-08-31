Secuestran mercadería valuada en más de $18 millones en un operativo contra el contrabando

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial y Subcomisaría Puente Uriburu secuestraron, electrodomésticos, termo tanque, dispenser de agua, entre otros elementos de procedencia extranjera y sin aval aduanero, transportados en un colectivo Scania.

Alrededor de las 21:00 horas del viernes, los policías del Puesto de Control Caminero realizaban identificación de vehículos y personas sobre la Ruta Nacional N° 11, en el acceso sur de la ciudad, cuando detuvieron la marcha de un vehículo perteneciente a un tour de compras, conducido por un hombre que transportaba 11 pasajeros, con destino a la provincia de Corrientes.

Durante la inspección, ninguno pudo justificar la procedencia de la mercadería, con las documentaciones exigidas por la Ley.

Después se constató que trasladaban 11 cocinas, tres heladeras, nueve Split, 60 licuadoras, seis lavarropas automáticos, nueve smart tv de 32”, 42” y 50” pulgadas, tres frizeres, un parlante inalámbrico, 21 ventiladores de pie y techo, un termotanque, dos dispenser de agua, un secarropas, entre otros elementos, todos de origen extranjero.

A todo esto, los uniformados de la Subcomisaría Puente Uriburu realizaron las diligencias procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el conductor y los pasajeros continuaron en circulación.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de contrabando”, con intervención del Juzgado Federal N° 2 de Formosa.