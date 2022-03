Secuestran pescados transportados en vehículo sin respetar las condiciones de salubridad

Compartir

La Policía detuvo la marcha de un hombre de 51 años por no tener el permiso para pesca comercial y transportar en su vehículo más de 180 pescados sin respetar las condiciones de salubridad ni las medidas, dándose intervención de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 15:30 horas del sábado último, cuando efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial de Mansilla realizaban control de rutina a las personas que hacían su paso por dicho control.

Durante su labor, identificaron a un hombre de 51 años que se desplazaba al mando de una camioneta, quien llevaba varios bultos en el interior de la cajuela.

.Al solicitarle que exhibiera su contenido, se constató que contaba con más de 180 pescados de diferentes especies como ser surubíes, dorados, bagres, manguruyú, sábalos, entre otros, sin contar con la medida reglamentaria.

Por ello, le pidieron su permiso de pesca, expresando que no contaba con ninguna documentación en su poder, motivando el secuestro y posterior traslado hasta la sede policial ya que no contaba con cadena de frio.

Estos controles se realizan en forma constante con la finalidad de prevenir actividades de caza furtiva, pesca ilegal, tráfico de fauna silvestre, transporte ilegal de productos forestales, tala indiscriminada e ilegal de productos forestales, acopio y traslado de pieles, productos y subproductos de la fauna silvestre, abigeato, transporte de ganado en pie; como así hacer cumplir las normas de tránsito y la seguridad vial.

El infractor y los pescados fueron puestos a disposición de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa.

