Secuestran un vacuno que trasladaban sin documentación

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Delegación Laguna Blanca, demoraron a seis personas y secuestraron un vehículo, en el que trasladaban un ternero sin marca ni señal.

La intervención se concretó cerca de las 23:00 horas de este sábado, en Ruta Nacional 86 casi avenida 25 de Mayo, de esa localidad, cuando los policías antinarcóticos identificaron a seis personas que se hallaban en un vehículo.

Durante esa actividad, el conductor manifestó que trasladaba un ternero en el baúl y no pudo justificar la procedencia del animal.

En consecuencia, los integrantes de la comisaría local realizaron las actuaciones procesales, secuestraron el animal y lo trasladaron hasta la dependencia policial.

También, durante la inspección del vehículo, encontraron un rifle calibre 22, con 16 cartuchos, uno de ellos en recámara, sin la documentación correspondiente.

Se detuvo al conductor del vehículo en averiguación al hecho y hasta determinar la propiedad del animal.