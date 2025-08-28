Secuestran una millonaria carga de vehículos de alta gama en Formosa

Un importante operativo realizado por la Gendarmería Nacional en la provincia de Formosa culminó con el secuestro de ocho autos de alta gama y dos motocicletas, por su supuesta implicación en maniobras de contrabando. El decomiso, valuado en una cifra millonaria, se produjo luego de que se detectaran irregularidades en la documentación y en la carga de un transporte internacional proveniente de Paraguay.

El control que desató el hallazgo

El hecho tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 81, a la altura del Paraje Simbolar, en un control rutinario llevado a cabo por efectivos del Grupo Vial “Ingeniero Juárez”, que depende del Escuadrón 19. Durante la jornada de ayer, los uniformados detuvieron la marcha de un camión de bandera paraguaya que transportaba una carga de vehículos.

En una primera instancia, los gendarmes procedieron a la verificación de la documentación del transporte. Fue en ese momento cuando notaron que la cédula de identificación del semirremolque «carecía de las medidas de seguridad reglamentarias». Esta primera anomalía encendió las alarmas y motivó a los agentes a realizar un control más exhaustivo de la carga que transportaba el rodado.

Irregularidades en la documentación

La inspección de la carga, que consistía en vehículos precintados, reveló una serie de inconsistencias. Si bien el «Manifiesto Internacional de Carga» y la «Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA)» presentados por el conductor del camión declaraban el transporte de nueve vehículos, los efectivos constataron que había un rodado más de lo declarado. Se trataba de una «motocicleta Harley Davidson XL 1200c.c.», que no figuraba en la documentación.

Las autoridades sospechan que esta omisión formaba parte de una maniobra para evadir los controles aduaneros y los aranceles de importación correspondientes. El hecho de que la motocicleta no estuviera declarada reforzó las sospechas de que se estaba cometiendo un delito de contrabando.

Intervención de la Justicia y el decomiso

Ante la evidencia de las irregularidades, se dio intervención al Juzgado Federal y a la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa. El magistrado interviniente, evaluando las pruebas presentadas por Gendarmería, dispuso el secuestro del camión y de la totalidad de su carga. En total, se decomisaron los «ocho autos de alta gama y dos motos» que se encontraban en el transporte.

El secuestro se realizó en el marco de una presunta infracción a la Ley 22.415, conocida como “Código Aduanero”, la cual penaliza este tipo de delitos. Las diligencias correspondientes quedaron a cargo del personal de ARCA Delegación Formosa, quienes continuarán con la investigación para determinar el origen y destino de los vehículos, así como la identidad de los responsables de la maniobra de contrabando. El caso pone de manifiesto el rol crucial de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el comercio ilegal y el resguardo de la economía nacional.