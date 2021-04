Secuestraron 250 kilos de carne y esclarecieron abigeato en Bartolomé de las Casas

Compartir

En un trabajo articulado entre efectivos de dos localidades, se detuvo a un hombre y se secuestraron carne vacuna, una camioneta y elementos que se habrían utilizado para la faena realizada en un establecimiento ganadero de la Colonia Bartolomé de las Casas.

Efectivos de la Comisaría Comandante Fontana acudieron el miércoles último hasta un establecimiento ganadero de la Colonia Bartolomé de las Casas, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 81, a los efectos de verificar un ilícito.

En el lugar, se constató que personas desconocidas sacrificaron un animal vacuno y trasladaron el producto cárnico en una camioneta.

Según las averiguaciones realizadas, se estableció que el rodado se dirigió hacia la localidad de Comandante Fontana.

Con la información obtenida, se coordinaron acciones con efectivos de la Comisaría Fontana, quienes montaron vigilancia en el acceso a esa localidad, tarea que dio sus frutos a las 14:50 horas de ese día, cuando observaron el ingreso de una camioneta con similares características a la involucrada en el caso, que se desplazaba hasta el barrio San Martín.

En una vivienda que funciona como carnicería, dialogaron con el propietario, a quien se le solicitó que justifique la procedencia de la carne y el faenamiento realizado.

El hombre refirió que el animal faeno en Bartolomé de las Casas era de su propiedad, pero que no podía justificar esa situación, en virtud a que no dio aviso a la autoridad policial para que realice el control respectivo.

Personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales realizó un relevamiento en el campo donde se produjo el faenamiento y encontró un cuero de reciente faena que no tenía la marca.

En las inmediaciones también se encontraron trozos de cuero con la marca, los que al ser unidos se pudo observar un diseño de marca perteneciente a un vecino lindante, comprobándose a partir de las pruebas que se trataba de un hecho de abigeato; motivando la aprehensión del hombre.

El damnificado radicó la denuncia, informándose al juez de turno lo ocurrido; quien otorgó la orden de allanamiento para la carnicería donde estaba depositada la carne.

Con la orden en mano, el jueves último a las 15 horas, efectivos de la Comisaría Fontana allanaron la carnicería ubicada en calle Salta y Tomas Rojas, donde se secuestraron 250 kilos de carne vacuna, la camioneta utilizada para el transporte y elementos para concretar el ilícito.

Detenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se llevaron a cabo las diligencias procesales.

El hombre fue notificado de su situación legal y quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.

Conforme lo ordenado por el juez, la carne que se hallaba apta para el consumo humano, fue entregada al damnificado.

