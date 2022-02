Secuestraron cubiertas sin aval aduanero

Compartir

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron un automóvil por infringir la ley del tránsito en el semáforo de la avenida Ribereña y calle San Martin, y durante la inspección se constató ocho cubiertas, las cuales no contaban con el aval aduanero.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles, alrededor de las 10:30 horas cuando efectivos de la Delegación General Policía de Seguridad Vial se encontraban realizando procedimiento en la intersección de la avenida Ribereña y Santa Bárbara.

En un momento dado, observaron la circulación de un automóvil Volkswagen Gol gris, a gran velocidad por el sector.

Por tal motivo, se lo interceptó en el semáforo ubicado en la intersección de la avenida Ribereña y San Martín, procediendo a la demora del conductor, tratándose de un hombre de 22 años de edad, a quien se le solicitó que exhiba las documentaciones del rodado, constatándose que no contaba con cobertura de seguro, revisión técnica y la chapa patente posterior, labrándose en consecuencia Acta de Infracción.

Luego el rodado fue trasladado hasta la dependencia policial, quedando a disposición del Tribunal Administrativo de Faltas.

Por otra parte, se efectuó una inspección en el interior del rodado, hallándose cuatro cubiertas rodado 14 y cuatro cubiertas rodado 13, nuevas, manifestando el propietario que no contaba con las documentaciones exigidas de los bienes; procediéndose al secuestro y puesto a disposición de la Dirección General de Aduana.

