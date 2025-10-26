Secuestraron dos motocicletas con pedido judicial de la provincia de Buenos Aires

En un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría Ibarreta y de la Brigada Investigativa de la Delegación de la Unidad Regional Cinco, se logró el secuestro de dos motocicletas que registraban pedido activo en causas judiciales de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado viernes último, como parte de tareas preventivas e investigativas orientadas al control de vehículos de dudosa procedencia, que circulan en la localidad.

Durante recorridas en distintos sectores de la jurisdicción, los uniformados detectaron una Honda Tornado XR de 250 cilindradas y una Honda Wave de 110 cilindradas, cuyos conductores manifestaron haber adquirido los rodados de buena fe.

Tras verificar los números de motor y chasis mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se confirmó que ambas motocicletas contaban con pedido de secuestro activo en Buenos Aires.

Los vehículos fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.