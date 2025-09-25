Secuestraron hojas de coca durante un control en ruta

Integrantes del Destacamento Guadalcazar secuestraron dos bultos con hojas de coca transportados por un hombre en una motocicleta, sobre la Ruta Nacional N° 86, a la altura del kilómetro 1.721, de la mencionada localidad.

El procedimiento se concretó a las 12:00 horas del martes último, cuando en medio de tareas preventivas detuvieron la marcha del conductor para identificarlo.

Allí se le solicitó al motociclista de 21 años que exhiba lo que llevaba en dos mochilas y se comprobó que contenían hojas de coca en estado natural.

En presencia de testigos, los policías constataron que eran unos 10 kilos aproximadamente, valuados en unos 660.000 pesos.

La situación fue informada al Juzgado Federal N° 2 de Formosa, que ordenó las diligencias, se trasladó los bultos hasta la dependencia policial; mientras que el producto y el rodado fueron secuestrados, en tanto que el sujeto fue notificado de su situación legal y continuó en libertad.

Finalmente, por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de Contrabando”, con intervención de la Justicia Federal.