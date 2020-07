Secuestraron mercadería sin aval aduanero en el

Compartir

Los constantes trabajos de control y patrullajes preventivos permitieron a los efectivos de la Comisaría Seccional Quinta secuestrar prendas de vestir de origen extranjero que fueron ingresadas al país sin el aval aduanero, mercadería que era trasladada en un remís que también quedó fuera de circulación por falta de habilitación Municipal.

El procedimiento se registró alrededor de las 9:00 de la mañana de este lunes, momento en que el personal de la comisaría mencionada llevaba a cabo tareas preventivas por el barrio Eva Perón de esta ciudad, cuando en la intersección de la calle Oclepo y avenida Raúl Alfonsín, identificaron al conductor de un vehículo que transitaba como transporte de pasajero (remís) guiado por un hombre mayor de edad, pero lejos de transportar personas, el automóvil Fiat Siena era usado para el trasladado de bultos que se encontraban envueltos en bolsas de polietileno, los cuales fueron abiertos en presencia del chofer y dos transeúntes que oficiaron de testigos para las actuaciones policiales, hallándose en su interior prendas de vestir de origen extranjero valuada en unos $180.000 aproximadamente.

Se solicitó al conductor que exhibiera las documentaciones que acrediten el aval aduanero, pero esta persona no contaba con las mismas por lo que al tratarse de una Infracción Aduanera, se incautó la totalidad de la mercadería quedando todo a disposición de la Dirección General de Aduanas. En tanto que el vehículo fue retirado de circulación por no contar con seguro obligatorio, habilitación municipal para el trasladado de personas y como agravante aun peor el conductor no contaba con licencia para conducir.