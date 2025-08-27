Secuestraron mercaderías por más de $ 10.000.000

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial secuestraron split, smart tv, heladeras, freezer, secarropas, lavarropas, ventiladores, cocinas, horno eléctrico, llantas de aleación y cubiertas, entre otros elementos de procedencia extranjera sin aval aduanero, transportados en un camión Iveco.

Alrededor de las 21:20 horas del martes, los policías realizaban identificación vehículos y de personas sobre la Ruta Nacional N° 11, en el acceso sur de la ciudad, cuando detuvieron la marcha de un vehículo perteneciente a una empresa de paquetería, conducido por un hombre de 43 años.

Durante la inspección del camión, el chofer no pudo justificar la procedencia de la mercadería, con las documentaciones exigidas por la Ley.

Después se constató que el vehículo trasladaba dos split, cinco smart, dos heladeras, un freezer, dos secarropas, seis lavarropas, cinco ventiladores, seis cocinas, tres hornos eléctricos, cuatro llantas de aleación y ocho cubiertas de diferentes rodados, entre otros elementos, todos de origen extranjero.

A todo esto, los uniformados de la Subcomisaría Puente Uriburu realizaron las diligencias procesales.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el conductor continuó en circulación.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de contrabando”, con intervención del Juzgado Federal N° 2 de Formosa.