Secuestraron mercaderías que pretendían trasladar al vecino país por el Río Paraguay

Durante un operativo en la zona de frontera, se detectó que un automovilista trasladaba mercaderías, presumiblemente para ser trasladados al Paraguay por pasos fronterizos no habilitados, por lo que se procedió al secuestro y quedó a disposición de la Dirección General de Rentas de Formosa.

En el marco de las políticas públicas sanitarias y de seguridad que se implementan en la provincia de Formosa, en consonancia con lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo a cargo del Dr. Jorge Abel González, la Policía mantiene un esquema de distribución de efectivos a lo largo y ancho del territorio provincial por tierra, agua, a la vera de ríos, en rutas y a lo largo de la frontera para evitar el ingreso de personas por pasos no habilitados, que pongan en riesgo el status sanitario en la provincia, ante la pandemia del Covid-19.

En este sentido, alrededor de las 19 horas, efectivos de la Comisaría Seccional Quinta que llevaban a cabo tareas preventivas por distintos sectores del barrio Las Orquídeas, detectaron que un hombre se desplazaba en un automóvil trasladando varias cajas apiladas de comestibles y bebidas alcohólicas hacia pasos fronterizos no habilitados y que comúnmente es utilizado por sujetos para el paso de un lado a otro de la frontera.

El hombre fue trasladado a la Comisaría, donde se confeccionaron las actuaciones por no contar con facturas de compra, ni permisos para la actividad de reparto; en tanto el vehículo no contaba con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), motivando la realización de un acta de infracción, por lo que el rodado quedó fuera de circulación.

