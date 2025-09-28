Secuestraron mercaderías sin aval aduanero por más de 8 millones de pesos

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, secuestraron electrodomésticos y cubiertas, entre otros elementos de procedencia extranjera sin aval aduanero, transportados en un camión.

El procedimiento tuvo lugar el viernes último, a las 21:00 horas, cuando los policías realizaban tareas preventivas con identificación de vehículos y personas, sobre la Ruta Nacional N° 11, en el acceso sur de la ciudad.

Allí, detuvieron la marcha de un Iveco, que transportaba gran cantidad de mercaderías, del cual el conductor no pudo justificar la procedencia y no contaba con las documentaciones exigidas por ley.

Después establecieron que trasladaba electrodomésticos, cubiertas, entre otros elementos, todos de origen extranjero, valuados en más de 8 millones de pesos.

A todo esto, los integrantes de la Subcomisaría Puente Uriburu con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica realizaron las documentaciones procesales.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el conductor continuó en circulación.

Por el caso, se realizó un Acta de Infracción, con intervención del Juzgado Federal N° 2, de Formosa.