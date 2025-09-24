Secuestraron tres motocicletas y detuvieron a sus conductores

Efectivos policiales demoraron a un joven, retuvieron a un adolescente y secuestraron tres motocicletas cuyos conductores circulaban a alta velocidad y realizaban maniobras peligrosas en Las Lomitas.

Además de poner en riesgo sus vidas y la de otras personas, generaban molestias con los fuertes ruidos de los escapes deportivos de sus rodados.

En la madrugada del domingo, los policías del Comando Radioeléctrico Policial de la Unidad Regional Cinco realizaban recorridas preventivas por la avenida San Martín y Belgrano.

Allí demoraron a un motociclista que realizaba maniobras peligrosas y ocasionaba ruidos molestos, con un numeroso grupo de jóvenes.

El otro procedimiento se concretó en la calle 9 de Julio y Matienzo del barrio Centro, cuando detectaron que un grupo de motoqueros ponía en peligro la seguridad del tránsito e incurría en maniobras peligrosas, con ruidos estruendos que salían de los caños de escape.

Al notar la presencia policial, uno de ellos dejó abandonada la motocicleta de 150 cilindradas y se dio a la fuga en otro rodado.

El último hecho se registró en la avenida 9 de Julio y Eva Perón del barrio Triángulo, donde personal policial tenían demorado a un adolescente que manejaba una moto 110, que integraba el grupo de inadaptados.

En consecuencia, los infractores fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde el joven fue notificado de su situación procesal y continúo en libertad; mientras que el menor de edad fue entregado a sus familiares.

Como ocurre en estos casos, en la Comisaría Las Lomitas se iniciaron las actuaciones procesales y los rodados quedaron estacionados en la dependencia policial en carácter de secuestro, a disposición de la Justicia provincial.