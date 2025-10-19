Secuestraron un animal silvestre y un arma de fuego

Efectivos de la Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales Riacho Negro demoraron a tres hombres que transportaban un carpincho cazado de manera ilegal, junto a un arma de fuego y otros elementos utilizados para la caza furtiva.

El procedimiento se concretó el viernes último, alrededor de las 15:30 horas, cuando el personal policial detuvo la marcha de una Toyota Hilux que se dirigía hacia la ciudad de Clorinda.

En la camioneta se encontraban tres hombres de 32, 35 y 39 años, todos con domicilio en esa localidad.

Al inspeccionar la caja trasera del rodado, los policías constataron un carpincho cazado, una escopeta calibre 12 milímetros, dos cartuchos, linternas y machetes, todos elementos vinculados a la actividad de caza.

Consultados sobre la documentación, uno de los ocupantes manifestó ser propietario del arma, aunque no contaba con el carnet de tenencia ni con licencia habilitante para la práctica de caza.

Por ese motivo, se labró el acta de infracción a la Ley Nacional de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.

Los elementos fueron secuestrados preventivamente, se inició el expediente judicial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.