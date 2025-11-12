Secuestraron un cargamento de cigarrillos valuado en más de 47 millones de pesos

Integrantes de la Comisaría Ibarreta aprehendieron a dos sujetos y secuestraron 2.800 gruesas de cigarrillos de origen extranjero y una camioneta Ford Ranger.
El procedimiento se concretó mediante un trabajo de investigación policial y la colaboración de la comunidad, que alertó de la presencia de dos sujetos que se movilizaban en una camioneta y alquilaron una vivienda.
Los investigadores ubicaron el inmueble el miércoles por la tarde y se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien autorizó el ingreso al domicilio.
Allí demoraron a los dos hombres, de 26 y 35 años, quienes no pudieron justificar la actividad que realizaban. Incluso se negaron a la verificación de la camioneta, que estaba estacionada en la garaje y tapada con una lona.
Como la actitud llamó la atención de los uniformados, pusieron la situación a conocimiento del Juzgado Federal N° 2, que ordenó la verificación del vehículo.
En presencia de testigo, se realizó la inspección de la caja y el interior del rodado y se hallaron 2.800 gruesas de cigarrillos, de origen extranjero y sin aval aduanero, valuados en más de 47 millones de pesos.
Los cigarrillos y la camioneta fueron secuestrados y trasladados hasta la dependencia policial; mientras que se notificó a los detenidos de su situación procesal y quedaron alojados a disposición de la Justicia Federal, en el marco de una causa judicial por “Encubrimiento de contrabando”.
