Secuestraron una avioneta que utilizaba la Ruta Provincial N°9 como pista de aterrizaje

Una avioneta fue secuestrada en forma preventiva por no tener la habilitación de la autoridad competente para la actividad de fumigación que realizaba.

El episodio ocurrió el viernes último alrededor de las 14:20 horas, cuando efectivos del Destacamento El Bañadero constataron que una avioneta realizando servicio de fumigación sobre un establecimiento ganadero de la zona, y además utilizaba como pista de aterrizaje la Ruta Provincial Nº 9, entre el kilómetro 184 y 185.

Ante la peligrosidad que representaba para los lugareños y teniendo en cuenta que el lugar no está habilitado para ascenso y descenso de aeronaves, los auxiliares de la justicia acudieron al lugar.

Allí dialogaron con el piloto, oriundo de la provincia del Chaco, al igual que la avioneta marca Cessna, modelo 188 color amarillo; que según explicó realizaba trabajos de fumigación y no contaba con documentaciones para dicha actividad

Se consultó al Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia, si se encontraba registrado el piloto y la avioneta para realizar trabajos de fumigación y la directora del organismo confirmó que ni el piloto y la avioneta están registrados.

Luego se procedió al secuestro preventivo de la avioneta y se libraron oficios de estilo a las autoridades responsables del control y regulación de la actividad aérea.