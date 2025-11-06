Secuestraron una camioneta y productos cárnicos

Uniformados de la Subcomisaría Palma Sola demoraron a un hombre y una mujer y secuestraron una camioneta Toyota Hilux, que transportaba carne, de un vacuno faenado sin control policial.

El miércoles último, integrantes del Destacamento Villa Lucero Cué realizaban recorridas preventivas por la colonia.

Allí constataron la situación, por lo que de inmediato realizaron las averiguaciones y establecieron que la propietaria del vacuno faenó sin dar aviso a los policías para el control, además del hallazgo de una camioneta con la carne.

El caso fue puesto a conocimiento de la Secretaría del Juzgado de Paz de Menor Cuantía, Clorinda, quien direccionó el procedimiento.

Por el caso, se secuestró la carne, la camioneta y se demoró al conductor del rodado y la propietaria del vacuno, todo a disposición de la Justicia provincial.