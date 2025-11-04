Secuestraron una cocina de dudosa procedencia

Integrantes de la Comisaría Seccional Novena secuestraron una cocina mal habida en el barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

El hecho ocurrió el lunes último, a las 03:00 horas, efectivos que estaban de consigna en la plaza del mencionado conglomerado habitacional escucharon un fuerte estruendo proveniente de las manzanas 54 y 61.

De inmediato, los policías fueron al lugar y observaron que tres hombres transportaban una cocina, aparentemente mal habida.

Ante esta situación, el personal policial dio la voz de alto, pero los sujetos abandonaron el electrodoméstico y se dieron a la fuga hacia el interior del barrio, amparados por la oscuridad.

Luego se realizó un amplio rastrillaje por la zona, con el objetivo de localizar a los sospechosos y establecer la procedencia del objeto.

Posteriormente se solicitó la presencia del personal de la Policía Científica, que realizó las diligencias, incluidas la toma fotográfica.

Después se procedió al secuestro preventivo de la cocina marca Cóndor, que fue trasladada a la dependencia policial y puesta a disposición de la Justicia provincial; mientras que la investigación continúa a fin de detener a los autores del hecho.