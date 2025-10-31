Secuestraron una moto con la numeración del chasis suprimida

Efectivos de la brigada investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Clorinda secuestraron una Kenton de 150 cilindradas, registrada en Paraguay, con los números de chasis suprimidos; mientras que también aprehendieron a un hombre y una mujer con causas pendientes ante la Justicia provincial.

El primer procedimiento se concretó durante recorridas preventivas por la avenida Costanera y 9 de Julio, donde hallaron la motocicleta abandonada.

Durante la verificación de las numeraciones del motor y chasis, constatando que las últimas estaban suprimidas.

Tras la consulta con la Policía Nacional del Paraguay, se constató que no registraba pedido de secuestro y se la trasladó hasta la dependencia policial para establecer la procedencia.

La segunda intervención fue cuando los policías recorrían la calle La Rioja del barrio Libertad, donde identificaron a un hombre de 42 años, que según la base de datos de la Dirección General de Informática registraba pedido de captura en una causa judicial por “Desobediencia judicial”.

El último caso se produjo en medio de averiguaciones por una causa de “Amenaza”, que derivió en la detención de una mujer de 36 años en la manzana 146, del barrio 240 Viviendas.

Los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia provincial.