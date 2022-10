Secuestraron y torturaron a un joven por «error» en la localidad de El Espinillo

Compartir

Un joven de esa localidad se encuentra internado en el hospital producto de los golpes que recibió durante horas mientras estuvo cautivo por parte de los miembros de una banda delictiva por creer que era parte de una banda antagónica. “Gracias a dios que salió vivo de ahí porque si lo mataban, yo no iba a saber qué le pasó”, dijo su madre, Aurora, al Grupo de Medios TVO.

El terrible hecho ocurrió cuando Hernán salió a pasear con su actual pareja en la plaza del pueblo, allí sus captores lo golpearon y lo secuestraron durante horas en una casa. “Ese martes a la noche salieron a caminar y de ahí mi hijo le da el celular a la chica y se va al cajero a sacar plata, cuando vuelve a la plaza busca a la chica porque desapareció, entonces lo único que recuerda ahí es que le golpearon y le llevaron; cuando el se recuperó ya lo tenían atado y le empezaron a torturar. Le empezaron a jugar, le amenazaron de muerte, le ponían el cuchillo en el cuello”, relató Aurora.

Hernán estuvo secuestrado desde las 0 horas hasta las 16 horas del miércoles. Sus captores le propinaron golpes en diferentes partes del cuerpo, le desfiguraron el rostro y registraron todo en videos que luego subieron a las redes sociales. Aparentemente incluso lo drogaron. El motivo, según trascendió, fue porque creían que el joven formaba parte de una banda antagónica.

“El está ahora internado porque está con muchos dolores, tengo fe de que todo va a salir bien y lo único que pido es que se haga justicia por lo que le hicieron a mi hijo. El salió de donde lo tenían todo golpeado y un vecino le dijo que se vaya de ahí antes de que vuelvan porque seguramente lo iban a querer matar”, agregó la madre.

El joven logró escapar de sus captores y pidió ayuda a un transeúnte quien dio aviso a la policía. Los efectivos llegaron al lugar y lo trasladaron hasta el hospital donde se encuentra recuperándose con ayuda de sedantes por los intensos dolores que tiene en el cuerpo. Afortunadamente, tras estudios realizados, no se encontraron heridas de consideración.

“Ellos pensaron que él era de un grupo, pensaron que él pertenecía a una banda que son sus enemigos y por eso le agarraron y le empezaron a torturar para que diga de qué banda. Le doy gracias a dios que salió vivo de ahí porque si lo mataban yo no iba a saber qué le pasó a mi hijo”, sostuvo Aurora.

Afortunadamente, los delincuentes ya fueron detenidos por el hecho luego de radicada la denuncia. También fue detenida la pareja de Hernán, quien lo habría entregado y además aparecería en alguno de los videos filmados.

En este sentido, la madre de Hernán concluyó que “son todos conocidos, es un pueblo chico, nos conocemos todos acá. Era un pueblo tranquilo, pero ahora nadie puede salir y a mi hijo le drogaron, por eso nomás aguantó, lo mantenían con la droga”.

El hecho

Dos hombres y una mujer fueron aprehendidos por haber encerrado, golpeado y robado a un hombre en una casa deshabitada ubicada en el barrio Santa Librada, de la localidad de El Espinillo.

Los integrantes de la Comisaria El Espinillo tomaron conocimiento del caso en horas de la siesta de este miércoles, cuando vecinos alertaron de la situación.

Inmediatamente fueron y hallaron a la víctima, un joven de 19 años, quien comentó que esa madrugada acompañó a su pareja hasta una casa deshabitada del barrio Santa Librada, donde aparentemente ya lo esperaban otros dos sujetos.

Al llegar, lo maniataron, golpearon y robaron su celular y dinero en efectivo pero afortunadamente logró escapar.

En el lugar de los hechos, los uniformados labraron las actuaciones, con la participación de la Policía Científica, y dieron inmediata intervención al magistrado.

También asistieron a la víctima, quien en principio fue llevado hasta el hospital local y luego hasta el hospital de Laguna Blanca, donde los médicos determinaron que presenta heridas en el cráneo, rostro, tórax y otros sectores del cuerpo, consideradas “Lesiones Leves”.

Ya en la tarde del miércoles, en la vía pública fue aprehendido un hombre y una mujer; mientras que el otro sujeto fue identificado y detenido durante la mañana de este jueves.

Todos los sospechosos fueron notificados de su situación legal por el delito de “Privación Ilegítima de la Libertad, Robo a Mano Armada, Amenazas, Lesiones en Concurso Real y Tortura”, la mujer fue alojada en la Unidad Penitenciaria N° 4, con asiento en la ciudad de Clorinda y los hombres en sede policial, todos a disposición del Juzgado interviniente.

