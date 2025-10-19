Sedalo y Ballester son los campeones del Nacional de Clubes «A» 2025

El Nacional de Clubes “A” 2025 llegó a su fin este sábado 18 de octubre, con Sedalo coronándose en la rama femenina y S.A.G. Villa Ballester en la masculina, alcanzando su octavo y undécimo título, respectivamente, en la historia del certamen.

Las de Lanús Oeste se impusieron en la final a Jockey Club de Córdoba por 29:24, con un handball prolijo y una gran contundencia que les permitió igualar la marca de Ferro como el club con más conquistas entre las mujeres.

En la final masculina, Ballester debió dejar todo en la cancha para superar a un durísimo Dorrego, en un duelo que necesitó de tiempos extra. Allí, la figura de Díaz Vélez —y en particular su pierna salvadora— fue determinante para desactivar un gol que hubiera llevado la definición a los penales.

También hubo podios para Vicente López, en la rama femenina, y River Plate, en la masculina, tras imponerse ambos ante Ferro en los duelos por el tercer puesto disputados en el Polideportivo de Alta Gracia.

En la reclasificación masculina, Universitario se quedó con el 5º lugar al vencer 30:17 a Municipalidad de Alta Gracia, mientras que Maipú derrotó 30:29 a Alianza para finalizar 7º. Por la permanencia, Sol de Mayo se impuso 29:23 ante Somisa y hubo empate en 21 entre UNCuyo y Nueva Generación.

En la rama femenina, River superó 30:25 a Maipú para quedarse con la 5ª posición y Universitario hizo lo propio ante UNCuyo (30:24) para ubicarse en el 7º puesto. En la Zona de Permanencia, Alta Barda venció 29:23 a Belgrano y Once Unidos 30:25 a Porvenir Talleres.