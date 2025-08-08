«Segismundo»: el clásico de Calderón que sigue resonando en tiempos modernos

El grupo de teatro independiente La Funsión presenta “Segismundo”, una propuesta escénica que recupera fragmentos de La vida es sueño, la emblemática obra de Pedro Calderón de la Barca, en formato de monólogo dramático.

Protagonizado por Tomás Caballero, con dirección de Laura Duré y el acompañamiento técnico de Juan Martorelli en luces y sonido, este montaje ofrece una mirada actual sobre los temas universales del texto barroco: la libertad, el poder, la traición y la eterna pregunta sobre si vivimos un sueño o una realidad.

En esta versión íntima y potente, la figura de Segismundo —príncipe prisionero y símbolo del conflicto humano— se convierte en un espejo contemporáneo. La obra interpela desde el encierro, la opresión y las injusticias del poder, conectando con problemáticas aún vigentes.

La función será este sábado a las 21:30 hs en La Hiedra (calle Julio A. Roca 230 ).

Reservas al 3705 058459