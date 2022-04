«Seguimos teniendo los problemas de siempre en la ciudad», lamentó Ramírez

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial Enrique Ramírez (PRO), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre los diferentes problemas que esta semana afectaron a los vecinos formoseños como las lluvias intensas que generaron anegamientos y la falta de servicio de colectivos por la crisis del gasoil.

Comenzó contando que mañana no habrá sesión en la Legislatura porque es Jueves Santo. “Esta semana no vamos a sesionar, no tuvimos comisión porque no vamos a tener sesión, así que todo el trabajo para esta semana pasó para la que viene”, aseguró.

“Venimos bastante bien este año con las sesiones, lo que sí lo de siempre nos gustaría poder tratar los expedientes que presentamos nosotros que no son pocos pero tenemos sesiones periódicamente”, expresó.

“Nosotros entendemos que se puede hacer muchísimo en la Legislatura, que se puede cambiar la realidad de los formoseños con distintos proyectos, los hemos presentado pero no tenemos el número suficiente en la Cámara de Diputados como para tratarlos en el recinto, pero no por eso perdemos las esperanza, seguimos presentando los proyectos que nosotros entendemos que le cambiarían la vida a los formoseños, en toda la época de pandemia hicimos lo mismo aunque ahí sí teníamos sesiones de manera esporádica. Hoy lo venimos haciendo asiduamente salvo este jueves que es por Semana Santa”, explicó el funcionario.

Recorrida por los barrios

En otro tramo de la nota, Ramírez destacó que “no solo los días de lluvia recorremos los barrios, los días de sol también lo hacemos, los barrios tienen muchísimos problemas pero por ahí con la lluvia se agravan aún más las cuestiones ya sea porque las calles se inundan, los barrios también, el transporte público no entra a los barrios, en fin, yo no sé cuántas ciudades o provincias argentinas cuando llueve se le complica tanto a la gente ir a trabajar, se le complica tanto a los chicos poder ir a la escuela, no parecería que estamos hablando del Siglo XXI, cuando llueve en Formosa se dejan de hacer todas la actividades que normalmente se deben desarrollar”.

“Hoy existe un poder ejecutivo que es el encargado de poder paliar las situaciones, que gobierna la ciudad, hace 40 años desde que volvió la democracia no soluciona los problemas. seguimos teniendo los mismos problemas de siempre en la ciudad de Formosa, ningún intendente siquiera empezó a resolver los problemas, quién no sabe que cuando llueve Formosa se inunda, que el transporte público es un desastre desde siempre, no funciona en la ciudad, el intendente está ausente en todas y cada una de las necesidades de los formoseños y después hay reformas estructurales que necesita la ciudad que hoy ha crecido muchísimo, seguimos teniendo las calles en muy malas condiciones”, denunció el funcionario.

“No contamos en la ciudad con corredores viales que nos permitan tener calles mucho más anchas, nosotros vivimos en una ciudad donde las veredas de cada lado miden 6 o 7 metros cuando podríamos tener calles mucho más anchas y hacer que el tráfico fluya mejor, con eso se evitarían muchísimos accidentes de tránsito y mejorando las condiciones de la calle. Todo esto viene sucediendo desde siempre y ni siquiera empezaron a resolver los problemas, no está dentro del mapa de quienes tienen la obligación de gobernar, de quienes deben solucionar este problema, hoy no está dentro del esquema del intendente empezar a realizar las obras para que los distintos barrios se dejen de inundar, hoy no hay una planificación urbana de la ciudad de Formosa para que cuando se haga un barrio cuente con las necesidades básicas cubiertas, que cuando llueva no se inunde, que haya agua potable, energía eléctrica, cloacas, hoy tenemos una ciudad que ni siquiera llega al 40% de las casas con cloacas, nuestra ciudad va en retroceso cuando el mundo avanza de forma deliberada, acá quedamos estancados”, expresó Ramírez.

“Lo que nos toca como oposición es trabajar fuerte, estar al lado del vecino, acompañar a ese vecino en lo mínimo que uno puede hacer tratando de ayudar a salvar sus cosas, pertenencias una vez que entró el agua en su casa, hacernos presentes para tratar de paliar esta situación en particular pero tampoco se puede estar en todos los barrios, también se inundó Pirané, Villa Dos Trece, pasó lo mismo en casi toda la provincia, necesitamos hoy un estado mucho más presente que se encuentre al lado del ciudadano, pero lamentablemente no lo tenemos”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print