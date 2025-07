Seguirá preso el martillero acusado de ser colaborador de un jefe narco

Gustavo Alejandro Bruzone, señalado por la Justicia como colaborador directo de José “Tano” Sofía y condenado por organizar el envío de más 1600 kilos de cocaína desde Rosario hacia Dubai, seguirá preso. Así lo resolvió este viernes el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que confirmó su procesamiento y ordenó que quede en prisión preventiva.

En la resolución, a la que accedió Infobae, se especifica que Bruzone quedó procesado de ser partícipe secundario de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes “en sus modalidades de almacenamiento y tenencia” con fines de “comercialización, agravado por el número de personas intervinientes y en concurso ideal con el delito de contrabando de estupefacientes, en grado de tentativa”.

Asimismo, se resolvió trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $960.000.000 y que la causa sea remitida al Juzgado Federal de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, para continuar la investigación.

“Declárese la incompetencia de este juzgado en razón del territorio, para continuar entendiendo en la presente causa y, en consecuencia, remitir la totalidad del Expediente, al Juzgado Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, que por turno corresponda”, se lee en el documento.

Aún queda por resolver su solicitud de obtener prisión domiciliaria.

Bruzone fue capturado días atrás tras permanecer prófugo por casi tres años -según él mismo declaró- en su casa de Haedo. La semana pasada, González Charvay había rechazado la excarcelación solicitada por la defensa del martillero público que cayó luego de intentar renovar el pasaporte.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el juzgado evaluó que existe peligro de fuga. El Renaper le informó que tenía impedimentos por su situación de prófugo y que debía presentarse en la Justicia.

Bruzone, sin embargo, no lo hizo y fue detenido por agentes de la Dirección General de Operaciones Antidrogas de la Hidrovía del Paraná de la PFA, cuando circulaba por su barrio en un Peugeot 208.

En la indagatoria, el martillero dedicado a los remates inmobiliarios argumentó que no se presentó tras esa advertencia porque “estaba con gripe”. “Yo nunca tuve nada para esconderme. Entiendo la imputación, entiendo el seguimiento que se ha hecho”, dijo y aseguró que tenía pensado entregarse.

Otras dos razones impulsaron la negativa de Charvay: en la causa todavía hay prófugos y resta conocer el resultado de las pericias al celular de Bruzone.

Sin embargo, hasta ahora la Justicia evaluaba concederle prisión domiciliaria en su casa de Haedo, debido a que el supuesto colaborador narco está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. Además, está al cuidado su madre, quien habría padecido tres ACV y tiene Alzheimer.

“El único delito que cometí es haber sido amigo del Tano Sofía, pero nunca partícipe de nada. Lo que pido, por favor, es que pueda volver a cuidar a mi vieja”, imploró en su declaración.

Durante el tiempo que permaneció con pedido de captura no dejó de tuitear ni de trabajar. Incluso, debió posponer una importante subasta programada para la semana pasada.

El caso

Según indicaron desde el Ministerio de Seguridad Nacional, que lo catalogó como uno de los 10 narcos prófugos más buscados del país, Bruzzone es apuntado en la investigación como colaborador directo de José “Tano” Sofía.

El jefe de la organización narco que recibió a fines de 2023 una condena de 11 años de prisión por el frustrado envío de 1.658 kilos de cocaína hacia la ciudad de Dubai.

En el mismo expediente figuran otros integrantes de la banda, varios de ellos también con condena firme. Uno es hijo de Sofía, llamado Gastón, alías “El Tanito”. En su caso, la pena fue de tres años de ejecución condicional.

Los otros detenidos fueron identificados como Marco Rodrigo Páez, Lucas Eduardo Hitters, Gabriel Nicolau, Oscar Rossi y Fabio Crucianelli. Nicolau se llevó la pena más dura, con 12 años de rejas. Páez, 10 años; Hitters, ocho, Crucianelli, seis, Rossi, otros siete.

La investigación comenzó a raíz del hallazgo de la droga en un galpón de la calle Génova al 2000, en el barrio Empalme Graneros de Rosario, en agosto de 2022. Aquella operación se denominó “Rosario-Dubai”. Los investigadores descubrieron que la cocaína estaba oculta entre contenedores con 150 toneladas de pellets de maíz y alimento balanceado, listos para ser transportados a través de la hidrovía del río Paraná.

Entre los implicados se encontraban familiares directos de Sofía y otras personas con diversos roles en la logística y finanzas del grupo.

La red tenía brazos financieros en Buenos Aires y operadores en varias provincias. Dentro de la estructura de la organización, también se establecieron vínculos con ciudadanos extranjeros que se ocuparon de la parte técnica, como el acondicionamiento de la droga y el diseño del método para ocultarla dentro de los cargamentos.

Entre ellos figura el colombiano Álvaro Antonio Ramírez Duque, alias “El Ingeniero”, detenido en mayo de 2023 en Madrid, España, por requerimiento de la Justicia argentina.

El expediente derivó en otros pedidos de extradición a otros países, como en el caso de Gabriel Jaime Londoño Rojas, también vinculado a la organización junto a Newson Cheung Sabogal, identificado en la causa como uno de los principales subordinados del grupo colombiano ligado a Sofía y Nicolau.