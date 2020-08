Según el Indec, los precios mayoristas subieron 3,5% en julio y el costo de la construcción 2,2%

Compartir

Linkedin Print

El índice de precios mayoristas subió 3,5% durante julio, mientras que el costo de la construcción avanzó 2,2% informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con la difusión de estos datos, la dependencia oficial completó la información de índices relacionados con la evolución de los precios, que comenzó la semana pasada con la variación del costo de vida que marcó en julio un incremento de 1,9%.

Con estos aumentos, en lo que va del año, los precios mayoristas acumularon un avance de 10,2%, al tiempo que el costo de la construcción se incrementó 12,5% en el mismo período.

De esta forma, con la difusión de los datos a nivel mayorista y en la construcción, el Indec completó la información de índices relacionados con la evolución de los precios, que comenzó la semana pasada con la variación del costo de vida que fue del 1,9% en julio, 15,8 en lo que va del año, y 42,4% en los últimos doce meses. En la construcción, por su parte, los precios subieron 12,5% entre enero y julio, mientras que largo de doce meses avanzaron 39,8%.

En el caso de los precios mayoristas, la suba estuvo impulsada por un aumento del 6,1% en los productos primarios, del 2,8% en los manufacturados, 3,8% en importados y o,4% en el costo de la electricidad.

De manera más específica, se destacaron los aumentos del 12,1% en el precio del Petróleo Crudo y Gas, del 2,4% en productos Agropecuarios, 3,5% en Pesqueros y del 2% en los Minerales no metálicos, vinculados a la construcción.

Entre los productos manufacturados se anotaron las subas del 1,7% en Alimentos y Bebidas, del 1,8% en Textiles, del 4,2% en Químicos, 4,66 en Caucho y Plástico, y 3,5% en Minerales no metálicos.

También se anotaron subas del 3,4 % en Máquinas y equipos, del 5,7% en Aparatos Eléctricos, 2,4% en automotores, y de 6,6% en “otros medios de transporte”, entre otros.

De esta forma, en lo que va del año, los Productos Agropecuarios acumularon una suba del 13,8%, los Pesqueros del 14,7% y los Minerales no metalíferos, del 21,4%.

Por el contrario, respecto a los seis primeros meses de 2019, el precio del Petróleo crudo marcó una baja del 13,5%, en un contexto de fuerte reducción de esta commoditie a causa de la pandemia de coronavirus y su repercusión en el comercio internacional. Por último, la energía eléctrica aumentó 1,4% a nivel mayoristas entre enero y julio, mientras que los productos importados subieron 15,1%, por el incremento del tipo de cambio.

Entre los productos elaborados se anotaron alzas del 15,6% en automotores, del 20,6% en máquinas y aparatos eléctricos, 21,9% en metálicos básicos, 18,5% en caucho y plástico, entre otros rubros.

En tanto, la suba del 2,2% en el costo de la construcción estuvo alentada por un aumento del 5% en los precios de los materiales, del 1,9% en los gastos generales, mientras que la mano de obra -que refleja la evolución del salario en el sector- no tuvo variaciones respecto a junio pasado.

En lo que va del año, el costo de la construcción acumuló una suba del 12,5% producto del alza del 20% en los precios de los materiales, del 11 % en los gastos generales, mientras que la mano de obra se incrementó 11%, por debajo de la evolución de los precios minoristas que en el mismo período marcaron un avance de 15,8%.

El informe Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires mide la evolución promedio del costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 24 partidos del conurbano bonaerense.

En tanto, el informe Sistema de índices de precios mayoristas releva la evolución de los precios de los productos destinados al mercado interno, de origen nacional o importado, así como de los bienes que forman la oferta nacional.