Según el ISEPCI la inflación de enero superó el 3% y se necesitó de $166.934 para no ser pobre en Formosa

La variación del índice de precios respecto al mes de diciembre del 3,76% impulsado por fuertes subas en los rubros de verdulería y almacén, según los datos relevados por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi). “166 mil pesos es muchísimo para nuestras familias”, expresó Marcela Molina, titular del ISEPCi Formosa, al Grupo de Medios TVO.

“Para Formosa básicamente fue un 3,76% el aumento entre diciembre y enero, no parece mucho pero cuando se desglosan los números es bastante. Casi 167 mil pesos tenemos que tener las familias para gastos necesarios de alimentación y servicios, y no caer en la línea de la pobreza. 166 mil pesos es muchísimo para nuestras familias ya que nos referimos a una familia de 4 integrantes y sabemos que en Formosa somos muchos más”, agregó Molina.

Durante enero, según estos datos, una familia tipo integrada por 2 adultos y 2 niños necesitó de $166.934,94 para no ser pobre ya que es el costo en el que se quedó conformada la Canasta Básica Total. Por otro lado, para no caer bajo la línea de indigencia, la misma familia necesitó de $73.539,62 solo para cubrir el costo de la Canasta Básica de Alimentos.

“73.539 pesos solo para cubrir alimentación es muchísimo, hablamos de lo mínimo para vivir. Además, hay que aclarar que cuando hacemos el relevamiento de las canastas, buscamos el alimento más económico que encontramos en el comercio asique eso también dice mucho. Lamentablemente cada mes nos aparecen nuevos aumentos y una familia tiene que buscar cómo costear todo esto”, manifestó la titular del instituto en la provincia.

El relevamiento de precios que realizan lo hacen en base a la misma lista de productos que utiliza el INDEC para hacer las mediciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor, pero en comercios barriales. De esta manera, los rubros con mayor incremento fueron los de verdulería y almacén.

“El rubro que más subió fue verdulería con un 7,81%, subieron prácticamente casi todos los productos, el único producto que mantuvo su precio fue la acelga. Después almacén tuvo un 1,91% de aumento y ahí lo único que se mantuvo fueron el pan, el arroz y la harina; la carne no tuvo mucha variación, fue solo del 0,5% en comparación a diciembre en donde fue el rubro que más se destacó”, precisó Molina.

