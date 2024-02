Según el ISEPCI, una familia en Formosa necesitó casi 600 mil pesos para no ser pobre

Así lo detalló la titular del ISEPCI en Formosa, Marcela Molina quien en contacto con el Grupo de Medios TVO aseveró que “hoy tenemos que cobrar más de medio millón para no ser pobres”, ya que en el mes de enero una familia necesitó cerca de 600 mil pesos para costear gastos generales de la vivienda y alimentos.

Molina comenzó diciendo: “en lo que hace a alimentos, en porcentaje debemos decir que se han registrado aumentos del 17,38 por ciento en la provincia de Formosa y en lo que hace a la Canasta Básica Total debemos decir que el aumento es de un 18,38 por ciento”.

“Estos números que parecen bajos, pero de todas maneras impactan muy duro en el bolsillo de las familias, no baja de dos dígitos y eso duele”, aclaró.

Asimismo comentó, “generalmente siempre veníamos trabajando con un dígito solamente, pero todo lo que fue a finales del año pasado, fue terrible”.

“En cuanto a la Canasta Básica de alimentos, que solo cubre eso, ya supera los 281 mil pesos y la Canasta Básica Total ya superó los 500 mil pesos, es decir que hoy tenemos que cobrar más de medio millón para no ser pobres. No todas las familias llegamos a cubrir este monto de dinero”, finalizó diciendo la mujer.