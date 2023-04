Según el ISEPCI, una familia necesito 210 mil pesos para no ser pobre en marzo

El relevamiento que realiza la institución mes a mes arrojó una variación de precios del 17% para los productos que integran la Canasta Básica de Alimentos. La inflación interanual trepó al 125,91%. «Los niveles son mayores a los de los meses anteriores», manifestó Beatriz Galeano, referente del Instituto de Investigación Social, Economía y Política Ciudadana (ISEPCI), al Grupo de Medios TVO.

«Nosotros venimos con una inflación alta pero no tan marcada como estos últimos meses en donde sentimos más el impacto porque los niveles son mayores a los de los meses anteriores y eso también no se condice con los ingresos del asalariado», indicó Galeano.

La variación total del 17% está compuesto por los rubros de almacén, verdulería y carnicería que registraron incrementos del 26,64%, 14,65% y 7,27% respectivamente.

En este sentido la referente del instituto señaló que «una familia tipo, como para estar tranquila, tendría que estar cobrando 350 o 400 mil pesos por eso estamos en una situación angustiarse al no poder cubrir los gastos».

De esta manera, la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que cubre únicamente las necesidades alimentarias de dos adultos y dos niños, tuvo un costo de $96.302,10 en marzo. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) fue de $217.733,14, lo que necesito la misma familia tipo para no ser pobre. «La CBA es indicador de la indigencia y la CBT es un indicador de la pobreza», explicaron desde el ISEPCI.

Cabe señalar que a diferencia del INDEC, el organismo oficial del Estado que realiza el índice de precios al consumidor en supermercados, el ISEPCI realiza la medición en comercios de cercanía de Formosa, Clorinda y El Colorado. Este índice no incluye además el costo de la energía eléctrica que tuvo aumentos del 400%.

«Nosotros hacemos el índice barrial de precios en almacenes y verdulerías y se hace siempre en el mismo lugar para tener en el tiempo una variación que se ajuste a la realidad», completó Galeano.

