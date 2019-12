Según empresa de viajes, Brasil es el destino más elegido por formoseños para vacacionar

Compartir

Marcelo Leguizamón, gerente de la empresa de viaje «Binomio», en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre diferentes temas, entre ellos si se ha modificado los precios tras el anuncio de la suba del 30% al dólar.

«Estamos preparándonos con todo, es una temporada que tuvo bastantes golpes pero a pesar de eso venimos bastante bien, con una concurrencia importante de formoseños, tenemos la posibilidad de venta en todo el norte argentino como mayorista prácticamente a destinos de Brasil como Camboriú y Canasvieiras. Nos estamos preparando porque el fin de semana ya sale gente para allá», contó.

Respecto a si la gente planifica con anticipación para viajar, expresó que «gracias a Dios a partir de este año la gente fue planificando más su viaje, ya empezaron a hacer pre-compras anticipadas a partir del mes de junio-julio aproximadamente y ahora en el último mes, en diciembre siempre están aquellos que van ahorrando, que guardan el dinero y se dan vacaciones, creo que los grandes beneficiarios de esta nueva medida son todos aquellos que han ido preparando sus vacaciones que fueron prepagando el viaje, han sido los que más beneficiarios porque pagaron tarifas muy bajas y como toda la economía se fue moviendo, también fuimos adecuándonos a los nuevos valores de moneda extranjera, eso hizo que el precio vaya subiendo pero aquellos que ya habían empezado a pagar se les mantuvo el precio, son los que más se beneficiaron, igual hay un porcentaje alto, un 30% que son compras de último momento, que vienen con el dinero o pagan con tarjeta de crédito en las opciones de financiación, es un porcentaje un poco menor».

Asimismo contó que «en años anteriores el Caribe era la estrella, se conseguía a tarifas muy buenas, a 1400 o 1500 dólares, en su momento muchos aprovecharon y se fueron al Caribe y conocieron el destino, tuvo su momento excelente pero en los últimos años la gente empezó a viajar mucho al sur de Brasil, a Camboirú, Florianópolis que tiene playas preciosas y eso va ganando territorio en lo que son las playas argentinas, históricamente en Formosa sucede eso, el formoseño quiere ir a la playa y cuando lo hace piensa en Brasil, hay un porcentaje menor que piensa en las playas argentinas pero no es tanto el flujo de pasajeros que va para el destino de Argentina, sí para el sur de Brasil».

Respecto al dólar turista, Leguizamón contó que «eso impacta, lo que notamos es que mucha gente ya tiene ahorrados dólares y en este momento está especulando sobre pagar con dólares, si los cambia en el mercado del blue y viene con ese dinero a abonar los viajes, nosotros obviamente estamos viendo la letra chica de cómo se paga ese impuesto, si la va a pagar la agencia en su momento si se hace como una retención y después hace la tributación correspondiente a cada pasajero, la letra chica de ese impuesto no está, no recibimos ninguna notificación de cómo va a ser el procedimiento, sabemos que existe, que no vamos a poder obviar, pero cómo se va a hacer no lo sabemos, calculo que lo están armando y en algún momento nos va a llegar una circular de cómo se paga, pero la gente ya lo sabe y lo reconoce, esto ha tenido un impacto mediano, no ha tenido bajas importantes, la gente que ya venía pagando siguió haciéndolo y aquellos que vienen ahora preguntan cuánto les toca pagar con el nuevo impuesto, es como una resignación más que otra cosa».

Para finalizar, el gerente de la empresa habló respecto a cómo afectó al sector el movimiento cambiario y la elevada inflación del año 2019. «Esto afectó en forma importante, al no tener un dólar estable es muy difícil de diagramar algo con la estabilidad que no existe. Notamos que en el mes de octubre tuvimos el quiebre más importante cuando fueron las elecciones de las PASO y ahí tuvo un salto muy importante el dólar y eso afectó al sector, quizás la gente ahorra en dólares y a nosotros nos resulta muy difícil decirles un valor en pesos, se dolarizó todo y al dolarizarse eso nos permite tener una información más cercana de cuánto cuesta un viaje pero en valor dólar que traducido a pesos hace 6 meses era algo y ahora es totalmente diferente».