Según Escobar, en Formosa existe «mesa de negociación» entre el Gobierno y los gremios

Durante la sesión desarrollada ayer a la tarde en la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, el diputado de la oposición Osvaldo Zárate volvió a pedir que sus pares del oficialismo acompañen el pedido de aumento para los trabajadores estatales de Formosa, solicitud que se votó de manera negativa.

Durante su alocución, el radical insistió en la necesidad de una suba salarial superior al 40% para el sector estatal, justificando el pedido en que la escalada inflacionaria no cesa y los elementos de la Canasta Búdica Alimentaria son cada vez más caros.

De la misma forma, Zárate también pidió que el oficialismo acompañe el proyecto de “comprar las deudas de los empleados públicos” ya que debido a la situación económica están cada vez más asfixiados por las cuentas.

Tras su intervención, quien pidió la palabra para responder fue la diputada provincial del PJ Estela Escobar quien adelantó que la semana que viene habrá novedades en cuanto al aumento salarial y valoró que al contrario de lo que se dice, en Formosa “si existe paritaria”.

También culpó a la oposición de brindar públicamente indicadores que no son verdaderos y sentenció que en Formosa existe una mesa de negociación entre el Gobierno y los gremios. “Yo soy parte de esa mesa de negociación, y cuando hablamos de número traemos la capacitación en cuanto a los empleados del sector público, además históricamente si hay aumento las municipalidades adhieren”, comenzó diciendo.

Seguidamente valoró que el aumento otorgado por el Poder Ejecutivo “en consonancia” con el sector gremial, los gremios que conformamos la paritaria, la mesa de dialogo abierta y permanente es de enero a julio del 70%”.

“Les quiero llevar tranquilidad a todos los trabajadores en general que el aumento se está estudiando y se va a dar, porque no es una suba que se da solo para un sector nada más, sino para todos los trabajadores del sector público, es decir, este gobierno trabaja para todos y todas, sin sectarismo”, cerró diciendo Escobar.

