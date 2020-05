Según informó «Argentinos por la Educación» el 37% de los alumnos de Formosa no tiene internet

Compartir

Según informó el Observatorio «Argentinos por la Educación», Formosa es la segunda provincia en alumnos de primaria y la tercera en secundaria en todo el país con menor disponibilidad de conexiones a internet. «Para estos estudiantes las oportunidades de continuidad pedagógica en el contexto de la pandemia de coronavirus se ven más limitadas», se explicó.

En Argentina, en promedio, el 19,5% de los alumnos de primaria y el 15,9% de los alumnos de secundaria no cuentan con acceso a Internet en el hogar, según datos de la prueba Aprender.

En el caso de Formosa el 37,7% de los chicos de primaria no tienen una conexión a internet, ubicándola en el segundo lugar en el ranking total del país. Mientras que en el caso de los chicos de secundaria el porcentaje alcanza al 29%.

Estos números se dan en medio de una gestión en línea de las actividades que disponen los docentes para los niños y adolescentes en esta época de cuarentena que afecta la actividad normal áulica.

Las cifras surgen del informe «¿Cuántos estudiantes tienen acceso a Internet en su hogar en Argentina?», del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Alejandro Artopoulos, director de investigación y desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de UDESA, e investigador del CIC. El documento se basa en las respuestas de los estudiantes en los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2018 y 2017 y PISA 2018.

El informe

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Víctor Bolman, quien es Director Técnico del Observatorio, aseveró que «lo que vimos en el estudio es que en el nivel primario 1 de cada 5 chicos no tiene internet en sus casas, y en el nivel secundario el 16%. Estos datos los elaboramos a partir del cuestionario complementario de la Prueba APRENDER -que se hace cada año- donde además de medir el desempeño de los chicos en diferentes materias se arbitra un cuestionario complementario donde se preguntan características personales, cuestiones del hogar, características culturales, de estudios, etc; entre toda esa batería de estudio también se les consulta a los chicos si es que cuentan con internet en su hogar».

Aclaró que «tampoco está formulada la pregunta» ya que tener internet o no «no necesariamente implica por un lado tener conexión fija, y por el otro no indaga por la velocidad».

Al ser consultado particularmente por el caso de Formosa expuso Bolman que «se encuentra por arriba del promedio en términos negativos por no tener una alta cobertura de internet, a nivel nacional la que lidera el ranking con menos conexión es Santiago del Estero y le sigue Formosa».

Por último, confió que esto plantea dificultades para la «continuidad pedagógica» pero «más allá del coronavirus la falta de acceso a internet simboliza la falta de acceso a mucha información».