Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de granos crecerá 70,4% interanual

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) estimó este jueves que la superficie cultivada en la campaña 2023/24 crecerá 1,2% hasta las 34,55 millones de hectáreas respecto al ciclo anterior, mientras que la producción pegaría un fuerte salto de 70,4% hasta las 134,3 millones de toneladas, tras los magros resultados del ciclo previo a causa de la sequía.

Teniendo en cuenta este salto productivo, se proyecta un aumento en las exportaciones de 49%, alcanzando los US$ 34.507 millones, una cifra US$ 11.315 millones superior a la de la campaña anterior, según las proyecciones de los técnicos de la BCBA.

«Después de lo que pasamos con la sequía, soy optimista porque tenemos zonas muy buenas en cuanto a lo que se vislumbra de producción, como el sur de la provincia de Buenos Aires, y tenemos que tener las velas prendidas para que pase lo mismo en el norte», dijo el presidente de la entidad bursátil, José Martins, en una conferencia de prensa tras la presentación del informe sobre la campaña gruesa 2023/2024.

«Estamos frente a una cosecha razonable, que no va a ser la mejor porque tenemos todo un entorno macroeconómico y demás que ha hecho que muchos no desplieguen su potencial, pero no va a ser mala la cosecha», remarcó el directivo.

Los números de la Campaña Gruesa 23/24 se dieron a conocer en el recinto de la BCBA en una presentación que estuvo a cargo del economista jefe de la BCBA, Ramiro Costa, y miembros de la Fundación INAI (Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales).

La mejora proyectada también se reflejará en la recaudación fiscal, que rondará los US$ 14.053 millones, 50% más en la comparación interanual; mientras que con el valor agregado se ubicaría en US$ 36.647 millones, lo que implica una mejora del 51%, equivalente a 1,9 puntos del PBI.

El factor climático

Con relación al escenario climático, Costa remarcó que en las últimas semanas comenzaron a registrarse lluvias en distintas zonas del área agrícola y que durante la primavera, El Niño se activará manteniendo su acción hacia finales del verano.

Costa calificó como una «buena noticia» la aparición del El Niño, que inicialmente era esperada para octubre, y que se adelantó a los últimos días de agosto y la primera semana de septiembre.

Al respecto, indicó que este proceso beneficiará a la mayor parte de la región productiva del Cono Sur, haciendo que la marcha del clima evolucione hacia una tendencia en las precipitaciones de «normal a superior a lo normal», con mayores aportes pluviales y con un régimen térmico menos extremo que durante la prolongada sucesión de eventos adversos registrados durante la campaña previa.

De esta manera, en lo que respecta estrictamente a los granos gruesos (soja, maíz, girasol y sorgo), desde la BCBA estimaron que la superficie total de estos cultivos de verano sumarán 27,4 millones de hectáreas (M/ha).

Con lo cual, se espera un incremento en el área ocupada por la soja de 5,6% hasta los 17,1 M/ha y del 2,8% para el maíz hasta 7,3 M/ha.

En contraposición, se proyectó una baja en la superficie de girasol de 13,6% hasta los 2,1 M/ha y de 5,3% en el caso del sorgo, con un área de 0,9 M/ha.

En base a estos números, se estima que la cosecha de soja marcaría un fuerte incremento de 138,1% respecto a la campaña 2022/2023, hasta las 55 M/t; mientras que el maíz se ubicaría en torno a las 55 M/t (+61,8%) y la de sorgo en 3,5 M/t (+40%).

Caso contrario sucedería con el girasol, ya que la proyección productiva de la BCBA es de 4,3 M/t, lo que implica una merma interanual de 10,4%.

La situación

del sector

Tras dar a conocer estas proyecciones, Costa dijo estar «expectante a una campaña de recuperación respecto de la anterior, lo cual va a requerir que el clima acompañe a lo largo de todo el proceso productivo, no que sólo le permita concretar las siembras, sino también que permita un desarrollo razonable promedio de los cultivos a nivel de campo».

Consultado sobre los insumos, señaló: «Los productores nos han hecho saber mediante todas las encuestas que hacemos todas las semanas que tienen una actitud todavía defensiva respecto de cómo encarar la misma y eso hace que todavía no se han tomado decisiones de aplicar mejores tecnologías que las que venían aplicando».

Al respecto, el economista jefe de la BCBA explicó: «El último reporte que tenemos es que un 70% de los productores, de los asesores nuestros, están planteando esquemas donde mantendrían el nivel tecnológico».

Al abordar la cuestión fertilizantes, comentó que los productores «manifiestan una cuestión de: ‘¿Tendremos o no tendremos el fertilizante al momento de necesitarlo?’; y cuando vemos los datos, en el canal comercial hay fertilizantes en este momento, no se han encontrado esquemas de falta de stocks, y en términos de importaciones el último dato indica que se aceleró mucho, llegando casi a los promedios de los últimos cinco años».

«El desafío ahora es ver qué pasa en los próximos tres o cuatro meses, que es la ‘temporada alta’ de importaciones de fertilizantes, donde efectivamente vamos a saber si está la cantidad disponible para lo que finalmente se termine demandando», remarcó. «Todavía no hay una faltante que haga preocupar respecto de algo que esté afectando los rendimientos futuros», finalizó Costa.

La elección que viene

Por otra parte, Martins se refirió a las perspectivas políticas en torno a la Campaña Gruesa 23/24 y afirmó que el equipo económico de la BCBA mantuvo reuniones con representantes de los principales candidatos presidenciales, a los cuales les presentaron «una propuesta de plan político sustentada en el Consejo de Agroindustria Argentino».

«A todos ellos les hemos dicho que el campo o la agroindustria necesita reglas de juego claras, sostenibles en el tiempo, tipo de cambio único y reducir el paquete fiscal», subrayó el presidente la entidad bursátil.

«Tenemos frente a nosotros un escenario muy positivo en términos de evolución de cosechas. Hemos medido que sin que haya cosas disruptivas, podemos tener un escenario de 180 millones de toneladas de cosecha; con lo cual, en lo personal, soy más que optimista que los tres candidatos vayan tomando parte de estas propuestas que se están haciendo y que, por supuesto, ellos tendrán las suyas», concluyó Martins.