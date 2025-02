Según la calificadora S&P, hay un renovado interés global por Vaca Muerta

Las inversiones en el sector energético continúan en expansión, con nuevos proyectos de transporte y distribución para mejorar la capacidad productiva.

En ese contexto, la calificadora de riesgo S&P Global Ratings publicó un informe sobre el crecimiento de Vaca Muerta. Allí se destaca el regreso de empresas del sector energético a los mercados internacionales de deuda y el aumento en la actividad de inversión en la formación. La firma señaló que la producción no convencional de gas y petróleo en Argentina creció 150% desde 2020 y que se proyecta un mayor incremento en los próximos años.

Según S&P Global Ratings, Vaca Muerta cuenta con “recursos estimados de 308 billones de pies cúbicos de gas y 16.200 millones de barriles de petróleo”. Estas cifras la ubican como “la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta en petróleo crudo no convencional”. En 2024, la producción de gas no convencional en la formación alcanzó “64,1 millones de metros cúbicos por día, representando el 49% de la producción total del país”, mientras que la producción de petróleo de esquisto llegó a “353.000 barriles diarios, equivalentes al 55% del total nacional”.

El informe destacó que la producción total de shale en Argentina llegó a 740.000 barriles de petróleo equivalente por día, y que solo se ha desarrollado el 20% de la formación.

Perspectivas de crecimiento

S&P Global Ratings señaló que la producción de Vaca Muerta podría alcanzar “1 millón de barriles de petróleo shale por día a finales de esta década”.

Sin embargo, el crecimiento depende de la ampliación de la capacidad de transporte y distribución. Actualmente, dos proyectos clave están en marcha:

Proyecto Oldelval Duplicar Plus: inversión de USD 1.000 millones para incrementar la capacidad de transporte a 540.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) desde los 226.000 boepd actuales. La obra incluye la construcción de 455 km de ductos entre Allen (Neuquén) y Puerto Rosales (Buenos Aires). En diciembre de 2024, “Oldelval anunció que ya había llenado los oleoductos con petróleo y que deberían estar en pleno funcionamiento a finales del primer trimestre de 2025″.

Oleoducto Vaca Muerta Sur: primera fase con inversión de USD 200 millones para construir 130 km de ductos entre Loma Campana y Allen. Esta etapa fue financiada por YPF y comenzó en mayo de 2024, con finalización prevista para principios de 2025. La segunda fase requerirá USD 3.000 millones e incluirá la construcción de un ducto de 437 km hasta Punta Colorada (Río Negro), además de instalaciones de almacenamiento y dos boyas de carga. La capacidad inicial será de 180.000 bbl/d en 2026 y aumentará gradualmente hasta 700.000 boepd después de 2028.

Planes a largo plazo

El informe destacó que Argentina podría ingresar al mercado global de gas natural licuado (GNL) a través de dos proyectos:

Southern Energy: inversión de USD 2.900 millones para desplegar un buque licuador en el Golfo San Matías (Río Negro). La capacidad inicial será de 2,45 millones de toneladas por año (mtpa), equivalente al 9% de la producción nacional de gas natural. Se espera que comience a operar en el segundo semestre de 2027.

Proyecto GNL Argentina: contempla la construcción de un gasoducto de 580 km desde Vaca Muerta hasta Sierra Grande (Río Negro) y una terminal de licuefacción. La primera fase alcanzaría 10 mtpa y su inicio de operaciones está proyectado para 2029 o 2030. YPF y Shell firmaron un acuerdo en diciembre de 2024 para avanzar en el desarrollo del proyecto, con una decisión final de inversión esperada en 2025.

¿Qué importancia

tiene Vaca Muerta para

la economía argentina?

Según el informe, Vaca Muerta es clave para alcanzar la autosuficiencia energética y mejorar la balanza comercial del país. En 2019, Argentina dejó de importar petróleo y comenzó a exportar crudo de manera sostenida.

En términos de gas, el país aún depende de importaciones estacionales, pero estas se redujeron 60% entre 2020 y 2024. El Ministerio de Hacienda informó que, en noviembre de 2024, Argentina registró un superávit de USD 4.800 millones en la balanza comercial energética, luego de 14 años de déficit.

Se estima que las exportaciones de petróleo podrían superar los USD 17.000 millones en 2027, mientras que las de gas alcanzarían cerca de USD 1.000 millones, suponiendo la puesta en marcha gradual de los proyectos de transporte y distribución.

Empresas que operan

en Vaca Muerta y

su panorama

Este es panorama que hizo S&P del las empresas locales del sector que califica, y a las que definió como posicionadas estratégicamente para beneficiarse del crecimiento y desarrollo de Vaca Muerta, con diferentes grados de exposición y enfoque operativo.