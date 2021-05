Según Mumalá, Formosa está entre las 4 provincias con más femicidios en lo que va del 2021

Compartir

Linkedin Print

El Observatorio de Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), ubicó a Formosa entre las 4 provincias del país con mayor tasa de femicidios: alcanzó el 0,6 sobre 100.00 mujeres solo superado por Santiago del Estero y La Rioja.

En ese sentido Alejandra Soto, referente de la organización en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se explayó más sobre esta estadística.

“Cerramos el registro de femicidios del mes anterior y Formosa queda entre las 4 primeras provincias que encabezan la lista con mayor tasa de femicidios, en este año tuvimos dos femicidios en Formosa; uno en Estanislao del Campo, el otro en Clorinda, eso hace que nos encontremos dentro de los primeros en la lista, Formosa está con un porcentaje del 0,6% en porcentaje de todo el país”, comenzó explicando.

Detalló además que “nosotros militamos los barrios y muchas mujeres ni siquiera llegan a hacer las denuncias pero tampoco tenemos un conteo de denuncias hechas, no tenemos registrado, lo que somos es un nexo o puente con las mujeres de los barrios cuando hacen denuncias y por ahí no son atendidas, nos contactamos por ejemplo con la OVI (Oficina de Violencia Intrafamiliar) con la que tenemos más contacto y podemos ver cómo ayudar a que esa mujer reciba respuesta”.

“Hace bastante tiempo venimos incluso con salidas en la calle más allá de la pandemia en reclamo a esta situación tan alarmante que es mujeres en situación de violencia y atravesando doblemente el aislamiento con su agresor lo que complica convivir o llevar más tiempo de encierro con su propio agresor, es algo que venimos exigiendo como Mumalá a nivel nacional, que se declare la emergencia nacional Ni una Menos porque las cifras son alarmantes”, acotó sobre la gran cantidad de mujeres que conviven con sus agresores ante este contexto de pandemia.

“En lo que va del año cerramos en el país 74 femicidios pero fueron en total 117 muertes violentas de las cuales todavía hay algunas que están en proceso de investigación donde queda investigar si fueron femicidios o no, pero son alarmantes”, expresó.

“Las mujeres siguen muriendo, la acumulación de tensión en esta situación de pandemia es doble lo que hace que explote y siempre la más afectada es la mujer, es una situación alarmante, nos parece que venimos diciendo hace bastante tiempo, nos parece que hay que tomar cartas en el asunto, con la seriedad que se merece, hoy pasa a segundo plano, pero las mujeres siguen muriendo en esta situación de pandemia y no las mata el virus sino que mueren en manos de sus propias parejas o ex parejas, la mayor parte de las mujeres mueren en manos de estas personas. También hay porcentajes que lo dicen, no es un invento nuestro, de que el 71% de estas víctimas fueron asesinadas en sus viviendas propias, en el lugar donde deben sentirse protegidas es el lugar más peligroso para las mujeres”, lamentó.

Asimismo dijo que aún tienen pendiente una reunión con la comisario general Silvia Van Dyk, ya que dentro de la Policía se creó la Dirección General de Violencia Intrafamiliar con el fin de asistir y evitar que sigan habiendo mujeres vulneradas. “Esto es algo que nos queda aun pendiente por hacer, poder charlar con estas instituciones que tienen las herramientas más para garantizar algún tipo de medida, nos quedaría pendiente una reunión, nos vamos a acercar en cualquier momento para ver si podemos concretar una reunión con ellos así como lo hemos en su momento con la señora Marta Portillo que nos ha recibido en la OVI, tenemos pendiente como organización, nosotros estamos más en los barrios, en contacto con la gente como organización social tratando de impulsar y de demandar políticas públicas que trabajen esta situación tan alarmante y que den respuestas y soluciones, nos parece algo urgente, hay mujeres que están perdiendo la vida y cada vez son más”.

“En cada marcha y posibilidad que tenemos pedimos que las cosas se hagan bien, nosotras venimos desde hace años pidiendo a nivel provincial, dentro de lo que va hogares-refugios para mujeres en situación de violencia, también una comisaría para la mujer con personal capacitado para atender estas situaciones y que a una víctima le tomen directamente la denuncia, no una exposición como ha ocurrido en algunos casos, corresponde una denuncia para que esa mujer esté más protegida a la hora de reclamar, más allá de que vemos que no hay medidas hasta hoy que se hayan tomado y por la cual se hayan frenado los femicidios, nos parece que se debería tomar con más seriedad, tomar las denuncias y ante esto ver la posibilidad de qué instrumentar, el botón antipánico sabemos que muchas veces no ha funcionado, siempre el monitoreo va hacia la víctima y no hacia el agresor, nos parece que debería haber una metodología de monitorear a esos agresores”, expresó.

“No hay recursos económicos para que estas oficinas tomen la situación con el tiempo que se merece, algo que venimos discutiendo es que pareciera ser que las mujeres deben ser golpeadas en horario comercial cosa de poder tener más acceso a una respuesta, reclamamos que las oficinas de violencia intrafamiliar están simplemente en algunos puntos de la provincia y hay muchos sectores del interior que ni siquiera cuentan con una oficina cercana o alguien que les pueda dar una respuesta, asesorar o atender en esta situación. No desprestigiamos nada pero nos habían hablado de un formulario online donde pueden hacer la denuncia pero nosotros que trabajamos en los barrios sabemos que por la situación de la gente, por la situación económica que están viviendo, hoy en día esas mujeres no cuentan con conectividad para hacer una denuncia online, son muchos factores que influyen que realmente hacen que muchas personas queden fuera de ese sistema que usan ahora para poder tratar de disminuir estas situaciones, entendemos que se está trabajando en estas cuestiones pero falta muchísimo y sobre todo ver la realidad de esas mujeres”, finalizó Soto.

Compartir

Linkedin Print