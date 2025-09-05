Según su ex pareja, Franco Bindi «participó» de la grabación clandestina y filtración de los audios

Giselle Robles dio una entrevista a un canal de Youtube donde afirmó «no tener dudas» de ese supuesto rol del polémico abogado. Además, contó como desde el 2013 Bindi, denunciado esta semana por el gobierno ante la Justicia, se relacionó con espías, el diputado K Leopoldo Moreau y «armó» operaciones contra el juez Casanello, entre otros.

Gisella Robles, quien fue su socia en un estudio jurídico y luego el canal Extra TV y pareja durante 10 años de Franco Bindi, en una entrevista afirmó «no tener dudas de que participó» de la grabación y filtración de los audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y contó que tiene vínculos con agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau y el chavismo.

El Gobierno denunció a esta semana a Bindi, entre otros, por supuesto espionaje ilegal de los teléfonos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en una operación de filtración dirigida.

La abogada, además, mantuvo un durísimo intercambio de mensajes con la actual esposa de Bindi, la diputada Marcela Pagano, en la red X quien negó las acusaciones contra su esposa. Por su parte, Robles negó haber sido contratada por la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine.

En esos mensajes, Robles llama a Bindi “Skeletor” como lo había bautizado el empresario K Lázaro Báez según las escuchas de la Justicia de la cárcel de Ezeiza donde quedó a descubierto cómo en 2019 sea armó el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Afirmó que “Fernando Muriel de ORSNA tiene mitad de un palco en la cancha de River” que comparte con Bindi y al cual invitan a sus contactos. “La otra mitad se compró por la empresa MH&FG”, añadió. A ese palco “llevan a Embajadores, diputados, senadores, y todo aquel con el que quieren quedar bien”, destacó Robles.

Por otra parte, “Bindi cobra o cobraba un contrato en el que figura Micaela Arcioni. Sobrina del ex gobernador de Chubut, Arcioni”, aseguró en X. Y luego se preguntó si le pagan, también, con “criptomonedas desde Venezuela”, también.

De todos modos, contó que Bindi “la tiene clara en eso de armar denuncias con testigos falsos residuales de la ex AFI, sino pregúntale al juez Casanello que se tuvo que comer la opereta de que iba a Olivos” a reunirse con Cristina Kirchner.

Robles dijo al programa de Youtube Newstandok de Pedro Paulin que se dio cuenta de su relación de Bindi con la diputada Marcela Pagano cuando lo vio este año en la comisión de Juicio Político de Diputados.

En octubre de 2023 cuando ganó Javier Milei las elecciones presidenciales, Bindi le dijo “son 6 meses nada más, después asume Victoria Villarruel”. Y le agregó, enigmático, “se van a dar todas las cosas para que así suceda.» La nota fue reposteada por la diputada Lemoine.

Cuando empezó la relación con Pagano, contó Robles, dijo “me abro, de todo, del canal de televisión, la radio, las causas en común” que compartía con Bindi.

Después “me entero que viajan a Europa porque utilizan mis tarjetas de crédito y las de mi papá” en Londres y París.

Cuando se le preguntó quien es Bindi, Robles recordó que lo conoció en 2013, “cuando a él se resuelve su causa y deja de ser un prófugo de la justicia” por un pedido de captura a Interpol por ayudar a un cliente a sacar a una menor a Brasil sin el consentimiento de la madre.

“En ese momento lo conozco a través de Mariano Rimini Carol quien estuvo detenido por la misma causa que él y compartía celda con Maximiliano Mazaro, un ex barra de Boca al que yo defendía”, contó.

“Mariano Rimini trabajaba o sigue trabajando en los servicios de inteligencia con como agente de carrera y a través de él conocí otra gente más” de los servicios, acotó. Por ejemplo, “a Guillermo Alberdi, que es un abogado de los servicios de inteligencia bastante bastante grande… Bindi siempre tuvo vínculos con gente tanto orgánica como inorgánica”, acotó la abogada.

Alberdi es un abogado que aparece en la trama de llamadas telefónicas de agentes de la SIDE luego del crimen del fiscal de la AMIA Alberto Nisman y que investiga el fiscal Eduardo Taiano.

“Por mi cliente de Boca conocí en la cárcel al ex financista de Lázaro Báez, Leonardo Fariña, a quien pase a defender también. Luego, se asoció con Bindi y éste pasó a «defender a Fariña y luego al dueño de Austral Construcciones”, enumeró.

Ante una pregunta, Robles dijo que al ex director de Interior de la SIDE Fernando Pocino “me contó que lo conoció en el 2024 en Pinamar que los llevó Guillermo Alberdi a tomar un café y a conocerlo. Y bueno, nada, todo eso. Y él siempre quiso, o sea, su ambición siempre fue manejar los servicios de inteligencia”.

La exposición que hizo la diputada Pagano en el Congreso esta semana, en que estuvo el jefe de Gabinete Guillermo Franco, acusando al secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, por la filtración de los audios de Spagnuolo “fue una una puesta en escena de Bindi donde en primer lugar ataca a Vila”.

Ese ataque le llamó mucho la atención porque, aseguró Robles, “en el 2015 conoce a José Luis Vila y entabla una relación de amistad”. Pero “no me recuerdo bien cuál fue la situación donde Bindi se sintió como que Vila lo había traicionado”.

Pagano, aseguró Robles, “no tiene formación en estos temas. Es imposible nombrar la gente que nombró cuando son personas que estuvieron declarando en la Comisión Bicameral de Inteligencia en el año 2019” cuando la presidía el diputado cristinista Leopoldo Moreau y se armaban causas contra el macrismo.

Cuando se le preguntó qué relación tenía Bindi con el canal Carnaval, Mauro Federico y Jorge Rial, contestó que “aparecen estas empresas que salen para hacer operaciones o negocios” y agregó a la lista al polémico Tomás Méndez, a quien vinculó estrechamente con su ex socio.

La primera denuncia contra la ANDIS de Milei la hizo un abogado en agosto de 2024 en base a una denuncia de Méndez en canal 9 y fue archivada por la Justicia. Vinculó a Méndez con supuestas extorsiones a cambio de no difundir información.

Luego Robles afirmó que “no tengo dudas de que él fue parte de de esas grabaciones (de Spagnuolo), si es que realmente no están hechas con inteligencia artificial”. Las primeras grabaciones son de agosto del año pasado.

Robles afirmó que Bindi “tiene vínculos con un montón de gente como Luis D’Elía, Leopoldo Moreau” y recibe dinero de varias fuentes. Si no “cómo vive en Nordelta. Yo sé que él heredó guita (pero no alcanza). El me cagó guita a mí y a mi padre y otra gente más, pero dejémonos de joder, o sea, no pueden vivir en Nordelta. Un tipo que vos le ves en la AFIP registrado con gastos de gastos por, no sé, 500.000 pesos. Mi tarjeta de crédito tenía más límite que la de él”.

En Nordelta “vive un amigo de él, que también tenía vínculos con el fútbol, que es uno de los que les compró el uno de los autos que tenía”, finalizó Robles la entrevista.