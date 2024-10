Según una encuesta, mejoran las perspectivas económicas de la gente y crece la confianza en el Gobierno para bajar la inflación

Un trabajo elaborado por la consultora Opina Argentina señala que más de la mitad de los entrevistados llega sin problemas a fin de mes y que casi el 50% sigue pensando en que tiene sentido el esfuerzo que está haciendo la sociedad

Mientras crecen las disputas políticas y se endurece el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición, una encuesta mostró que en el inicio de octubre mejoraron las perspectivas económicas de la gente, que en su mayoría reconoció llegar sin problemas a fin de mes, y creció la confianza de la sociedad de que el Gobierno va a bajar la inflación.

El trabajo fue realizado por la consultora Opina Argentina, sobre un total de 1.168 casos de distintas partes del país, que participaron de manera online del trabajo, el cual tiene un margen de error de aproximadamente un 2,84 por ciento.

El estudio se desarrolló entre el 4 y el 6 de octubre pasado, unos días antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicara los datos de la inflación de septiembre último, la cual fue de 3,5%, la cifra más baja desde noviembre del 2021.

Según esta encuesta, creció la confianza en el proceso de desinflación de precios y hay bajas perspectivas de que haya una devaluación, aunque el temor a perder el empleo continúa siendo un sentimiento mayoritario en la sociedad.

De hecho, la consultora registró que la desocupación es la principal preocupación de las personas (37%), seguido por la inflación (13%). Si se toma en cuenta solamente a los votantes de Javier Milei y de Patricia Bullrich, aparece también la corrupción.

La lista se completa con la inseguridad y el narcotráfico (12%); la educación (7%); el estado de los hospitales y las obras sociales (4%), y el calentamiento global y los problemas ambientales (1%), mientras que el uno por ciento restante prefirió no contestar.

En cuanto a la economía, el documento indica que el 21% de los consultados asegura que llega a fin de mes y le sobra dinero para ahorrar, mientras que un 45% no tiene capacidad de ahorro, pero tampoco problemas para hacer frente a sus gastos.

En contraposición, el 33% de las personas no llega a fin de mes y el 1% no emitió respuesta. En ese marco, tras dos meses de deterioro, se expandió el optimismo respecto a la situación personal futura y el 52% considera que estará igual o mejor que ahora en los próximos meses.

Asimismo, mejoraron las perspectivas de desinflación, ya que en octubre el 45% de los encuestados opinó que disminuirá, cerca de cinco puntos más que el mes anterior, y esa cifra llega al 74% entre los votantes de Milei.

En esta línea, una ligera mayoría (el 50%) considera que el Gobierno está solucionando el problema de la inflación, y son los jóvenes (el 57% del total) los que más confían en las medidas que están llevando adelante las autoridades nacionales para resolver este tema.

El temor a perder el empleo se ubicó en un 54% y permanece estable con respecto a la última medición, siendo mucho más intenso en las mujeres (62%) que en los hombres (46%).

No obstante, ante la consulta de si tiene sentido el esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina a partir del ajuste implementado por Milei, el 49% de los consultados contestó que sí y la misma cantidad que no, por lo que es un escenario muy politizado con solo 2% de indecisos.

En tanto, el porcentaje de personas que cree que el dólar aumentará fue en octubre del 35% y llegó así a su nivel más bajo desde mayo, mientras que un 26% opina que va a bajar y el 32%, que seguirá igual.

Por último, el 53% de la población, según este estudio, sostiene la idea de que el gobierno de Alberto Fernández es el principal responsable de la actual crisis económica. Según los datos, 9 de cada 10 votantes de Milei y Bullrich responsabilizan a la gestión anterior por los problemas de ahora.

A modo de resumen, la consultora explicó que “mientras el conflicto social y el clima político se recalientan, la estabilidad en el frente financiero parece llevar tranquilidad a las percepciones económicas” y “mejoran 5 puntos porcentuales las expectativas positivas respecto al futuro”

Además, remarcó que “se expande la confianza respecto a la capacidad del Gobierno para bajar la inflación”, tendencia que “es especialmente significativa (74%) entre los votantes de Milei”, y “la calma cambiaria se traduce en las percepciones sociales”.