Segunda dosis de la Sputnik V y Sinopharm: “Para qué dicen una cosa y hacen otra”, lanzó una mujer indignada que recibió la AstraZeneca

Compartir

Linkedin Print

En continuidad de la campaña de vacunación COVID-19 en la provincia de Formosa, se anunció oficialmente que hoy se aplicará la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y Sinopharm a los residentes de la ciudad de Formosa, de las clases 1963 y anteriores. En contacto con el Grupo de Medios TVO, una mujer dijo que recibió la AstraZeneca y lamentó que informen una cosa y se haga otra.

“Salió publicado que iban a aplicar la segunda dosis de la Sputnik V y acá nos encontramos con que nos aplicarán la AstraZeneca, que la vacuna rusa no van a recibir más”, lanzó.

Y agregó: “yo me vacuné igual porque me tengo que inmunizar, pero me indigna que digan una cosa y cuando venimos al vacunatorio nos encontramos con otra”

Compartir

Linkedin Print