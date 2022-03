Compartir

Linkedin Print

Los formoseños siguen escapando de la zona baja y este jueves se quedaron con un triunfo valiosísimo ante un rival directo. Fue 82-77 a Argentino de local en el Cincuentenario, con Cuthbertson (17 puntos y 8 rebotes) y Podestá (16 más 8) de destacados.

Después de vencer a San Lorenzo el martes, La Unión de Formosa sumó un segundo triunfo en el Cincuentenario ahora ante Argentino de Junín –rival directo- por 82 a 77 para seguir saliendo de los últimos lugares. El trámite del partido estuvo acorde a lo que pelean ambos en el cierre de la fase regular e incluyó final a la par donde un 5-0 para el local, cuando igualaban en 75, fue vital. De igual forma hubo suspenso porque el visitante tuvo una bola perdiendo por 3 y allí asomó Cuthbertson con una defensa a Slider para dejar sin chances a Argentino. El mismo Cuthbertson con 2 de 4 en la línea cerró el resultado.

El extranjero de La Unión fue uno de los goleadores de la noche con 17, además de bajar 8 rebotes. Podestá aportó 16 anotaciones, Ferreyra 13, ambos viniendo desde el banco, y Tabarez 14. En la visita Daniels fue doble figura con 16 y 13, Cooper sumó 17 y Slider 15.

Por 5 minutos el juego fue pura paridad con 11 anotaciones de cada lado y para la segunda mitad del primer cuarto hubo un solo equipo que mantuvo el caudal ofensivo. Ese fue Argentino que también anotó 11 en esa fracción restante lo que no pasó con La Unión que solo sumó 4 puntos y así quedó 7 abajo -22 a 15-. Primero fueron dos anotaciones de tres de Slider las que permitieron al visitante despegar -16 a 11- y luego el protagonismo fue de Cooper con 3 dobles cerca del aro para completar ese parcial de 11 a 4 que alejó a Argentino.

El segundo parcial fue la lucha de La Unión por emparejar el resultado. Objetivo que no pudo cumplir porque trasladó los problemas defensivos que había mostrado en la fracción previa y por más que mejoró en ataque, siempre Argentino cuidó el mando ahora también recostándose en su banco. Desde allí desde tuvo dos anotaciones de tres con Rodríguez Suppi y Alderete para reponerse cada vez que La Unión se arrimó –lo máximo a 3, 34 a 31-. Se sumó de nuevo Daniels en el juego interior para recuperar los 7 de ventaja del primer tiempo -41 a 34- y el cierre llegó con el local con “término medio”: La Unión a 5 -43 a 38-.

En el tercero hubo misión cumplida para el local. Atrapó a Argentino. Mejoró en defensa y adelante mantuvo lo que venía de mostrar en el segundo con seis jugadores anotando. Sobre la mitad del parcial quedó dos veces a un doble hasta que una anotación de Tabarez lo igualó en 48 con 4,20 minutos por jugar. De ahí en más hubo cambios en el mando logrando La Unión verse arriba con un triple de Maldonado -51 a 48- con un parcial de 13 a 5.

5 a 0 de un lado y de otro para mover el trámite. Primero de Argentino que quedó arriba -53 a 51- y después del local que extendió la corrida a un 7-0 para ponerse 58 a 53 y terminó ganando 59 a 58 luego de un triple de Rodríguez Suppi y el libre de Maldonado.

El cuarto final también arrancó con rachas. Cooper y Cangelosi para un 5-0 y devolución de los Ginóbili para mandar por la mínima -64 a 63-. Se acomodaba mejor al momento el local que cuidaba su aro y enfrente ganaba puntos desde la línea -68 a 63- con 5 minutos por jugar.

Filipetti ganó tres veces cerca del aro y Argentino quedó a 1 -70 a 69- pero con 3 minutos por jugar, Vieta lastimó de tres y La Unión ganó aire -73 a 69-. Solo por un rato porque Filipetti tenía más en la pintura y también Rodríguez Suppi que, con 2 minutos en el reloj, empató en 73.

Pisaron con un 75 de cada lado la recta final y el 5-0 de La Unión en 50 segundos –Cuthbertson y 2 y de Podestá- no bastó. Cooper anotó rápido de dos para descontar, Ferreyra la perdió en la salida y asomó Cuthbertson, en defensa, para tapar a Slider. Después recibió falta, sumó un libre con 19 segundos -81 a 77- y ya con Argentino sin volver a anotar, un libre más de Cuthbertson le puso el resultado final a la noche.

Compartir

Linkedin Print