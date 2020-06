Compartir

Otra vez van a extender un montón de tiempo el pago del segundo IFE. Me parece una buena medida, pero se paga muy a destiempo, sobre todo para los que no tenemos CBU. La primera tanda cobramos a fines de mayo y la segunda será a mediados de julio. ¿Qué hacemos todo ese tiempo que no podemos trabajar? No podemos comer aire.