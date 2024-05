Seguridad Vial de Formosa: «En los controles policiales ya no se pedirá más la cédula azul»

El Gobierno implementó una serie de cambios en la documentación requerida para conducir un vehículo. Entre otras modificaciones, derogó la validez de la conocida como cédula azul que autorizaba a un tercero a manejar el auto de otra persona y dispuso que la cédula verde no tenga fecha de vencimiento. Sin embargo, en el Boletín Oficial especificó un nuevo trámite digital para habilitar a una persona a conducir un vehículo que es propiedad de otro titular.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Comisario Mayor Miguel Ángel Bress, director de Seguridad Vial de la Policía de Formosa, brindó mayores detalles: “así como salió publicado en la disposición que es para los registros de automotores a partir de este momento nosotros en los diferentes controles de seguridad que se realizan en la provincia de Formosa se implementará la medida”.

Seguidamente explicó que una vez que el automotor tiene la cédula física “a partir de su exhibición se faculta el uso legal del vehículo, no hay ningún tipo de inconveniente. A partir de esta disposición que salió para los registros la cedula azul ya no es necesaria”.

No obstante, “el dueño del rodado puede otorgar a un tercero la conducción de su vehículo a través de la modalidad digital y de esta manera circular tranquilamente”.

Cabe recordar que para autorizar a un tercero a manejar un auto que no es de su propiedad, la disposición 29/2024 especifica en su artículo 5 cómo el propietario de un vehículo puede habilitar a otra persona a conducirlo. Es accesible a través del “Perfil Digital del Ciudadano” en la aplicación “Mi Argentina”.

El procedimiento para

autorizar a un tercero,

según la disposición

oficial, es el siguiente: