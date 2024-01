Seguridad Vial: Formosa profundiza el trabajo para reducir los índices de siniestralidad

Cabe destacar que el 2023 terminó con un 21% menos de personas fallecidas y un 30% más bajo de siniestralidad vial, respecto al año anterior.

Fernando Inchausti, director de Seguridad Vial, al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) se refirió al operativo de verano que se está llevando adelante en todo el territorio provincial.

Recordó que la campaña 2023-2024 fue lanzada a fines de diciembre, en el operativo de “Todos Unidos por la Vida”, con la presencia del Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Gonzalez, quien es además el presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial.

De esta manera, indicó que a partir de allí y hasta el inicio del periodo escolar, está proyectado el desarrollo de esta campaña de prevención de seguridad vial.

Señaló que en la misma están comprometidos todos los organismos que forman parte del Consejo Provincial de Seguridad Vial y en particular la Policía de la provincia, “que es un ejecutor, por excelencia, que tiene el Estado en esta materia”, marcó.

En este sentido, respecto a la conducta de los usuarios de la vía pública, subrayó que “en general, cumplen con las medidas de prevención en torno al tránsito y a la seguridad vial”, mencionando que, “por ejemplo, en torno al consumo de alcohol en distintos eventos, hemos demostrado, estadísticamente hablando con los conteos de vehículos, que aproximadamente solo el 0,05% tienen conductores afectados por la incidencia del alcohol”.

Y agregó que “así se demuestra que cada mil conductores solamente cinco están alcoholizados”.

Por eso, consideró que “esto da vuelta un poco la historia y nos permite entender de que la mayoría de los usuarios tienen conductas que son afines y responsables”.

“El Estado está presente con una fuerte apuesta del gobernador Gildo Insfrán, bajo una línea permanente a todas las áreas de Gobierno, para que trabajemos denodadamente para reducir los índices de siniestralidad vial y, fundamentalmente, de hechos de tránsito con personas fallecidas”, expresó Inchausti.

Asimismo, puntualizó que “el 2023 hemos cerrado el año con una reducción aproximadamente de un 21% de personas fallecidas, respecto del año anterior, y de un 30% menos de la siniestralidad vial fatal”, remarcando que “estos son datos alentadores”.

Al concluir, expuso que como medidas de prevención, si uno maneja en ruta es importante hacerlo descansado, sin haber consumido alcohol por lo menos 12 horas antes de conducir, utilizar elementos de protección personal como cinturones, luces, no exceder los límites de velocidad y no tener distracciones como el teléfono celular. “Son medidas que van a marcar una diferencia entre un viaje tranquilo y seguro o un viaje inseguro”, cerró.