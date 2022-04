Seguridad Vial: Inchausti dijo que «Neme es una legisladora que desconoce las leyes»

Compartir

Luego de que la actual diputada provincial Gabriela Neme se expresara públicamente a través de sus redes sociales aseverando que Formosa es el único distrito del país que no considera que la licencia digital de conducir sea sustituto del documento físico, basándose en una entrevista realizada por un medio local al Jefe del Cuerpo de Tránsito de la Policía de Formosa, el Director Provincial de Seguridad Vial salió al cruce para aclarar que en ningún lugar del país se considera que el formato digital de dicha licencia reemplaza al formato físico.

Al respecto, Inchausti sostuvo que «nada diferente se puede esperar de una persona que de forma irresponsable no dudó en derribar las barreras sanitarias contra el COVID-19 más exitosas del país, exponiendo e induciendo la perdida de la vida de cientos de formoseños, para especular y conseguir la banca que hoy ocupa. Los hechos demuestran a todas luces que la demagogia de Neme daña a los formoseños.»

En ese sentido, el funcionario sostuvo que «lejos de la apreciación falsa de la legisladora, el formato digital de la Licencia Nacional de Conducir no reemplaza al documento físico en ninguna jurisdicción del país”.

Para demostrarlo el funcionario explicó que al ingresar al portal web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se puede comprobar al pie de la sección correspondiente a la licencia, con una leyenda de atención la aclaratoria de que este documento no reemplaza al físico, a lo cual el funcionario sostuvo que “si le interesara a Neme buscaría la información necesaria para llegar a la Disposición 39/19 de la Agencia de Seguridad Vial y comprendería que la licencia digital solo reviste el carácter de complementaria, pero Neme es una legisladora que desconoce las leyes.»

Inchausti agregó que la misma Ley Nacional de Tránsito contempla que ante la comisión de una falta grave, los agentes de tránsito deben retener de manera preventiva la licencia de conducir y este es un procedimiento que se ve impedido de realizar con el formato digital.

Por ello, el Director de Seguridad Vial informó que «durante la última Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial del año pasado, que se realizó en Santa Fe, las provincias presentes expresaron su disconformidad por los inconvenientes para efectuar los trabajos de control y fiscalización que periódicamente se desarrollan para exigir el cumplimiento de las normas viales, habida cuenta de que en algunas oportunidades los infractores exhiben licencias digitales, que lógicamente no se pueden retener, tal como lo establece el art. 72 bis de la Ley Nacional de Tránsito.»

Agregó, que esta fue la razón por la que en esa asamblea señalada se le solicitó al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que se aclare por los distintos medios que este formato digital no reemplaza al formato físico de la licencia de conducir.

Finalmente, Inchausti señaló que «flaco favor le hacen al tránsito y la seguridad vial, que tanto compromiso requiere por parte de la comunidad para proteger la vida, declaraciones tan irresponsables y demagógicas como la de Neme, quien además como nos tiene acostumbrados con sus frecuentes destratos, desmerece la labor tesonera e incansable de nuestra querida y prestigiosa institución policial, que trabaja sin pausa para cuidar y proteger la vida del pueblo formoseño».

